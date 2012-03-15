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Постер фильма Тот еще Карлосон!
Постер фильма Тот еще Карлосон!
Постер фильма Тот еще Карлосон!
Постер фильма Тот еще Карлосон!
Постер фильма Тот еще Карлосон!
Постер фильма Тот еще Карлосон!
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 4.1
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6 постеров
Киноафиша Фильмы Тот еще Карлосон!

Тот еще Карлосон!

Tot eshchyo Karloson! 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Мало кто знает, что в небе над миром людей находится Страна Метриков, маленьких человечков, имеющих способность летать. Основная функция метриков – помогать детям, попавшим в беду. Один из них, молодой метрик по имени Карлосон, отличается игривым и легким нравом: вместо того, чтобы заниматься с детьми, он летает по Москве и устраивает подлянки ее жителям. Однако дед героя, по совместительству старейшина метриков, дает ему задание: помочь Малышу, который тяжело переживает грядущий разрыв своих родителей. Карлосон спускается с неба и быстро завоевывает сердце мальчика, однако его проблемы оказываются куда серьезнее, чем ожидал незадачливый метрик. Сможет ли он выполнить свое задание? 

  • Бюджет фильма составил 110 миллионов рублей, большая часть из которых, примерно миллион долларов, ушла на создание компьютерной графики. Кассовые сборы картины при этом составили 308 миллионов, что делает ее абсолютно успешной. 
  • Настоящее имя Малыша на протяжении всего фильма остается неизвестным: как только мальчик пытается его назвать, его постоянно кто-то прерывает. 
  • Согласно мифологии фильма, все известные супергерои на самом деле произошли из рода метриков, в том числе Супермен, Питер Пэн и даже хоббиты. 
     

КарлОсон, живет в волшебном и красочном мире Метриков — пухлых большеухих летающих человечков метрового роста, миссия которых — помогать ребятишкам, которым взрослые, скорее, создают проблемы, нежели решают их. Метрики могут показываться детям, но вынуждены тщательно скрывать факт своего существования от скучных взрослых.

Наш герой — беззаботный, озорной, в меру эгоистичный сладкоежка, частенько сбегающий от соплеменников в мир людей, чтобы пошалить и порезвиться. Ведь в душе он сам еще ребенок — ему только-только исполнилось 300 лет.

Однажды старейшина метриков поручает нашему герою ответственное задание — помочь одинокому 7-летнему Малышу, чьи родители оказались на грани развода. Малыш — добрый мальчик, но у него почти нет друзей, зато есть всевозможные электронные игрушки и устройства, покупаемые родителями по первому же его слову. Появление такого особенного, самого-пресамого лучшего друга на свете меняет жизнь Малыша.

Но никто не верит Малышу, что его друг — это не просто плод воображения, а самый что ни на есть настоящий пухлый человечек из волшебного мира метриков. Ситуация становится критической, когда Малыша ведут к школьному психологу, приставляют к нему няню, а одноклассники начинают издеваться над его «выдумками». Тут-то его волшебный друг и оказывается перед выбором: доказать окружению Малыша, что он существует, рискуя быть серьезно наказанным в своем мире, или хладнокровно наблюдать за ситуацией со стороны? Познает ли наш обаятельный беззаботный человечек такие ценности, как настоящая дружба, преданность и бескорыстность?

Тот еще Карлосон! - трейлер 2
Тот еще Карлосон!  трейлер 2
Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 15 марта 2012
Дата выхода
15 марта 2012 Россия КароПрокат 0+
15 марта 2012 Беларусь
15 марта 2012 Казахстан
4 апреля 2012 США
15 марта 2012 Украина
Бюджет $4 000 000
Сборы в мире $10 353 078
Производство Enjoy Movies
Другие названия
Tot eshchyo Karloson!, Er ist immer noch Carlson!, Quello è ancora Сarlson!, Tas pats Karlsonas!, That still Karlosson!, Un atkal Karlsons!, Той ще Карлсон!, Тот ещё Карлосон!
Режиссер
Сарик Андреасян
Сарик Андреасян
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Федя Смирнов
Нонна Гришаева
Нонна Гришаева
Гоша Куценко
Гоша Куценко
Роман Зенчук
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.4
Оцените 62 голоса
4.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3404 В жанре «комедия»  947 В фильмах России  554
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
KristiNO 2 апреля 2015, 12:51
Двоякое у меня чувство от грядущего фильма «Тот еще Карлсон» с Михаилом Галустяном в главной роли. Смотрела тизер – Галустяна узнала не сразу. И он… Читать дальше…
rodney 2 апреля 2015, 12:51
Наши сняли комедию «Тот еще Карлосон» с Галустяном в главной роли, покажут в январе 2012 г. Я вообще-то не очень хорошо отношусь к наших комедиям, и… Читать дальше…
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23 августа 2017 10:29
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Тот еще Карлосон! - трейлер 2
Тот еще Карлосон! Трейлер 2
Тот еще Карлосон! - трейлер
Тот еще Карлосон! Трейлер
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