«Прабабушка легкого поведения. Начало»: Рецензия Киноафиши

На дворе 1980-й. Советский Союз принимает у себя Олимпиаду, на которую приезжают представители «нормальных», как выразится диктор советского телевидения, стран. Между тем бестолковый Владимир Рубинштейн (Александр Ревва) пытается заработать путем обмана и подлога. С помощью своего подельника и солидного гардероба из различной одежды (как мужской, так и женской) молодой парень изображает звезд эстрады — публика все равно не разберется, кто перед ней: то ли настоящие Валерий Леонтьев или Юрий Лоза, то ли фейковые. Во время одного из выступлений горе-артиста разоблачают и пытаются арестовать бравые сотрудники (тогда еще) милиции.

На «помощь» приходят агенты КГБ (в исполнении Максима Лагашкина и Натальи Бардо) и вербуют Вову для сверхсекретной миссии — спасти Россию от смертельно опасного химиката под названием «Старичок»! Для этого придется примерить женское амплуа своей сводной сестры Луизы Карловны, войти в доверие к путанам из «Интуриста», а также соблазнить представителя горных народов Русика (Михаил Галустян). Где-то в перерывах между службой на благо Родины Вова будет воспитывать свою дочь, а также попытается устроить личную жизнь, подкатив в еще одном своем образе (на сей раз мужском) к племяннице настоящей Луизы Карловны (Наталья Чистякова-Ионова, более известная как певица Глюкоза).

Прабабушка легкого поведения. Начало

Франшиза о Саше Рубинштейне, персонаже Александра Реввы, в далеком 2017-м была «списана» с культового американского фильма «Тутси» с Дастином Хоффманом в главной роли. Кино, созданное под эгидой «ответа Западу», продолжило активно развиваться. С 2017-го вышло уже три главы приключений персонажей с этой фамилией. Если в первой и второй частях режиссер Марюс Вайсберг пытался заложить, помимо транс-подтекста, линию перераспределения гендерных ролей в замкнутом и обособленном социуме (дом престарелых), то в третьем эпизоде, который является приквелом основной истории, события принимают иной оборот.

Аспект переодеваний и трансформаций, как и в прежних частях франшизы, остается на первом плане, но пытается опереться на фундамент из культового советского прошлого. Как «Майор Гром: Чумной Доктор» создает иллюзию современного Петербурга, не совсем соответствующего действительности, так «Прабабушка легкого поведения» работает в эфемерном Советском Союзе 1980 года. Главным местом действия событий становится культовая в те годы (для иностранцев, власть имущих, валютных проституток и спекулянтов) гостиница «Интурист». Там новоиспеченная «Луиза» будет строить подопечных «бабочек», льстить директору заведения (Дмитрий Нагиев) и разыскивать опасный химикат.

Прабабушка легкого поведения. Начало

Удивительно, как серия фильмов о переодевающемся в женские наряды мужчине за три части делает полный оборот вокруг своей оси. Именно приквел пытается разобраться в мотивах этого поведения. Нам наконец-то раскрывают детскую травму, из-за которой Вова Рубинштейн (папа Саши, героя первого и второго фильма) не стал великим актером (из его уст несколько раз прозвучит обида от упущенной возможности «появиться в фильме у Рязанова») и в принципе не состоялся как артист, обладая при этом неплохими актерскими задатками. Как и у многих детей того поколения, колоссальное влияние на его развивающуюся личность оказала коварная учительница, которая высмеивала феминность главного героя. Сегодня, в 2021-м, такого в приличном обществе делать не будут, однако в России нам еще есть куда расти в сфере принятия людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

«Прабабушка легкого поведения», без сомнений, соберет внушительную кассу. Армия поклонников первых частей истории ринется в кинотеатры, Вайсберг выбрал удачную тактику приквела, поясняющего законы уже представленных ранее событий. Так что фанатам первых «Бабушек», а также поклонникам позднего юмора резидентов Comedy Club это кино как бальзам на душу.