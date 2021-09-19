15 российских знаменитостей, среди которых популярные спортсмены, артисты и блогеры, отправляются в Африку, чтобы принять участие в экстремальных испытаниях и сразиться за приз в 5 000 000 рублей, который будет отправлен в фонд поддержки редких видов животных. Участникам предстоит сразиться за еду, найти общий язык с другими членами команды и испытать себя в естественной среде обитания. В конце каждой серии из шоу уходит один участник. В финал выйдут только трое. Ведущими проекта являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.