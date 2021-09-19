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Постер телешоу Звезды в Африке
Постер телешоу Звезды в Африке
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Киноафиша Сериалы Звезды в Африке

Звезды в Африке (2021 - …)

Звезды в Африке 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 39 часов 45 минут
О чем телешоу

15 российских знаменитостей, среди которых популярные спортсмены, артисты и блогеры, отправляются в Африку, чтобы принять участие в экстремальных испытаниях и сразиться за приз в 5 000 000 рублей, который будет отправлен в фонд поддержки редких видов животных. Участникам предстоит сразиться за еду, найти общий язык с другими членами команды и испытать себя в естественной среде обитания. В конце каждой серии из шоу уходит один участник. В финал выйдут только трое. Ведущими проекта являются Ольга Бузова и Михаил Галустян.

Звезды в Африке - трейлер
Звезды в Африке
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Михаил Галустян
Михаил Галустян Ведущий
Ольга Бузова
Ольга Бузова Ведущая
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
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Дата выхода новых серий 4-го сезона телешоу «Звезды в Африке»
Выпуск 9
Сезон 4 Серия 9
7 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Звезды в Африке - Сезон 1 Сезон 1
2021, 15 эпизодов
 
Звезды в Африке - Сезон 2 Сезон 2
2022, 14 эпизодов
 
Звезды в Африке - Сезон 3. Война сезонов Сезон 3. Война сезонов
2022, 15 эпизодов
 
Звезды в Африке - Новые звёзды в Африке Новые звёзды в Африке
2023, 9 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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