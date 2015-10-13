Меню
Дата публикации: 20 июля 2015
Савва. Сердце воина – "Cавва. Сердце воина" - это оригинальная история о мальчике САВВЕ десяти лет, который живёт в маленькой лесной деревне. Когда-то деревню от врагов защищали благородные белые волки. Но однажды волки исчезли и на деревню напала банда свирепых Гиен. Савве удаётся сбежать в лес, где он знакомится с АНГОЙ - последним белым волком. Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, который живёт на горе и может помочь Савве освободить его деревню. Но, к сожалению, эту гору окружает огромное войско, под предводительством злобной МАМЫ ЖОЗИ - трёхголовой королевы обезьян. Справляясь с непреодолимыми трудностями, Савва и Анга начинают свой длинный и опасный путь на гору. По пути к ним присоединяются и другие путешественники: ПУСИК - странное розовое пушистое существо; ФАФЛ - самоуверенный тип, похожий на француза, который в действительности является заколдованным полубароном и вынужден носить на плече КОРОЛЯ КОМАРОВ; принцессу болотного племени НАНТИ и других. У всех есть свои личные причины, чтобы идти к Волшебнику. По пути ксвоей цели, друзьям предстоит преодолеть множество препятствий, узнать страшные тайны и вступить в битву с войском обезьян и коварной Мамой Жози. Это красочная история о любви к близким, настоящих друзьях, взрослении и о том, что любая мечта может исполнится, если верить в неё всем своим сердцем.
Илья 13 октября 2015, 00:19
И когда выходит? давно трейлер залит,а инфо об выходе тишина.✊
13 октября 2015, 00:19
элизабет 15 октября 2015, 22:27
15 октября 2015, 22:27
4.5 Савва. Сердце воина
Савва. Сердце воина семейный, анимация, 2015, Россия
