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Постер телешоу #вмаскешоу
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#вмаскешоу (2020 - 2020)

#вмаскешоу 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 2 часа 0 минут

О чем телешоу

Весна 2020 года внесла существенные изменения в жизни людей по всему миру. Не только простые люди, но и известные личности оказались заперты у себя дома. «#вмаскешоу» – проект, призванный развлечь людей на карантине. Он состоит из коротких скетчей на разную тематику, но так или иначе все ролики затрагивают тех, кто остался дома и работает удаленно. В них снялись отечественные актеры и комики, которые исполнят свои роли в домашней обстановке, а снимать это будет обычная веб-камера. В шоу приняли участие: Яна Кошкина, Ольга Медынич, Наталья Бардо, Вадим Галыгин и другие талантливые люди.

В ролях
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Марина Федункив
Марина Федункив
Михаил Тарабукин
Михаил Тарабукин
Джемал Тетруашвили
Джемал Тетруашвили
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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Сезоны
#вмаскешоу - Сезон 1 Сезон 1
2020, 10 эпизодов
 
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