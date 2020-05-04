Весна 2020 года внесла существенные изменения в жизни людей по всему миру. Не только простые люди, но и известные личности оказались заперты у себя дома. «#вмаскешоу» – проект, призванный развлечь людей на карантине. Он состоит из коротких скетчей на разную тематику, но так или иначе все ролики затрагивают тех, кто остался дома и работает удаленно. В них снялись отечественные актеры и комики, которые исполнят свои роли в домашней обстановке, а снимать это будет обычная веб-камера. В шоу приняли участие: Яна Кошкина, Ольга Медынич, Наталья Бардо, Вадим Галыгин и другие талантливые люди.