«Папы»: Рецензия Киноафиши

Близится 23 Февраля, национальный мужской праздник российского общества, поэтому отечественный кинематограф отмечает его тоже по-своему: выпускает любопытные тематические картины в честь этого события. «Папы» — это картина-антология, сразу ассоциирующаяся с лентой «Мамы», которую выпускали к Международному женскому дню. Только в «мужской версии» больше социального, чем кажется на первый взгляд.

В центре картины – четыре очень личные истории из жизни мужчин-отцов. С одной стороны, каждая новелла может считываться как отдельное произведение, а непохожесть сюжетов позволяет следить за событиями более пристально. Однако все-таки связующим звеном в этих жизненных ситуациях служат не просто отношения между родителями и детьми, а рефлексия бытия в принципе.

Папы

В прошлом году на рубеже Дня защитника Отечества выходил в прокат короткий фильм «Батя», где Владимир Вдовиченков играл типичного русского мужчину, который пытается «строить» и учить жизни маленького сына. Вполне себе реальная и очень знакомая история, поэтому у картины сразу же нашлась своя аудитория. К тому же фильмы производства канала ТНТ уже несут в себе определенный знак качества и гарантируют большую армию поклонников. «Папы» – это не «Батя», так как сюжетно, по количеству персонажей и их камерных историй картина создана все-таки для универсальной аудитории.

В объективе талантливый врач-трудоголик, который давным-давно поставил карьеру выше семьи. Он спасает чужих детей, его благодарят со слезами на глазах и превозносят его профессию. Только его жизнь вне работы совершенно непохожа на эти счастливые лица в коридоре больницы. У мужчины своя личная трагедия, которую он не пытается пережить, поэтому и скрывается от нее в работе. Однако это только первая история, открывающая всю антологию новелл о мужской рефлексии. Возможно, последнее словосочетание читается несколько комично, но иронии в этом тексте совершенно нет. Наоборот, «Папы» – это по-настоящему честная и откровенная аудиовизуальная работа, где многословие вальсирует с молчанием, а пассивность действий контрастирует с манией и безумием.

Папы

Другие герои фильма также непохожи друга на друга. Актер-неудачник в жизни и в профессии собирается сыграть отца взрослой дочери, но только это кино уж очень похоже на настоящую жизнь. Первый план перехватывает история о возможности найти контакт с приемным сыном. Напоследок глава семейства думает, как справиться со всей суматохой, которая творится дома.

Драма, комедия и некоторая социальная мораль прослеживается в каждой новелле, намекая на главную тему семейного спокойствия и счастья. Клише, скучно, надоело? Возможно, здесь не сказано ничего нового, однако все сердечно представленные истории отлично отвлекают от хаоса реальности и современных проблем.

«Папы» подойдут тем зрителям, которые всегда ходят на современные российские комедии и мелодрамы. В данном фильме как раз синхронно работают эти два жанра, поэтому аудитория любого возраста сможет найти что-то свое. Однако лучше всего ходить на этот фильм не семьями, а поодиночке или парами.