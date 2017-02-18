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Постер телешоу Детский КВН
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Киноафиша Сериалы Детский КВН

Детский КВН (2017 - 2022)

Детский КВН 18+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 45 минут
Телеканал Карусель
Продолжительность телешоу 45 часов 0 минут

О чем телешоу

Долгие годы клуб веселых и находчивых незаслуженно обходил вниманием детей, но теперь и у них есть уникальная возможность принять участие в легендарном юмористическом шоу. «Детский КВН» позволит юному поколению блеснуть талантами. Как и классическая программа, новый вариант представляет собой соревнование между командами, состоящими из девочек и мальчиков. После написания сценария и репетиций соперники представляют собственные юмористические номера. В зависимости от направленности конкурса выступления могут состоять из миниатюр, музыкальных зарисовок и даже импровизаций.

В ролях
В ролях
Михаил Галустян
Михаил Галустян
Лиза Арзамасова
Лиза Арзамасова
Дмитрий Хрусталев
Дмитрий Хрусталев
Екатерина Волкова
Екатерина Волкова
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Анна Уколова
Анна Уколова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Детский КВН - Сезон 1 Сезон 1
2017, 12 эпизодов
 
Детский КВН - Сезон 2 Сезон 2
2017, 12 эпизодов
 
Детский КВН - Сезон 3 Сезон 3
2019, 12 эпизодов
 
Детский КВН - Сезон 4 Сезон 4
2020, 12 эпизодов
 
Сезон 5
2021, 12 эпизодов
 
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