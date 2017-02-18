Детский КВН (2017 - 2022)

Долгие годы клуб веселых и находчивых незаслуженно обходил вниманием детей, но теперь и у них есть уникальная возможность принять участие в легендарном юмористическом шоу. «Детский КВН» позволит юному поколению блеснуть талантами. Как и классическая программа, новый вариант представляет собой соревнование между командами, состоящими из девочек и мальчиков. После написания сценария и репетиций соперники представляют собственные юмористические номера. В зависимости от направленности конкурса выступления могут состоять из миниатюр, музыкальных зарисовок и даже импровизаций.