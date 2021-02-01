«Отпуск» — российское комедийное шоу, повествующее о семье северян, которая приезжает на отдых в Геленджик в гестхаус к южанам. По ходу развития событий становится понятно, что старший сын северян по имени Саша хочет сделать предложение старшей дочке южан. Они дружат с самого детства, у парня всегда были к ней теплые чувства. Однако в последний момент он узнает о том, что девушка уже кое с кем встречается. При этом Сашина мама серьезно размышляет о том, чтобы развестись с его отцом по возвращении домой. У мужчины есть буквально пара месяцев на то, чтобы спасти этот брак. У южан тоже есть свои проблемы: хозяин гестхауса Боря опасается, что его молодая супруга может уйти к своему бывшему...