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Киноафиша Сериалы Отпуск
Отпуск (2021 - …) Отпуск 16+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 9 часов 30 минут
О чем сериал

«Отпуск» — российское комедийное шоу, повествующее о семье северян, которая приезжает на отдых в Геленджик в гестхаус к южанам. По ходу развития событий становится понятно, что старший сын северян по имени Саша хочет сделать предложение старшей дочке южан. Они дружат с самого детства, у парня всегда были к ней теплые чувства. Однако в последний момент он узнает о том, что девушка уже кое с кем встречается. При этом Сашина мама серьезно размышляет о том, чтобы развестись с его отцом по возвращении домой. У мужчины есть буквально пара месяцев на то, чтобы спасти этот брак. У южан тоже есть свои проблемы: хозяин гестхауса Боря опасается, что его молодая супруга может уйти к своему бывшему...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Арарат Кещян
Арарат Кещян
Татьяна Догилева
Татьяна Догилева
Павел Майков
Павел Майков
Катрин Асси
Катрин Асси
Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Отпуск - Сезон 1 Сезон 1
2021, 19 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Кадры из сериала
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