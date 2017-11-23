«Колобанга. Привет, Интернет!»: Рецензия Киноафиши

Ускоренный курс интернет-грамотности

Смайлы-колобки живут в Колобанге. Они изображают нужные эмоции в переписке мальчика по имени Антон. В свободное от работы время колобки ходят в музей, смотрят телевизор, а некоторые из них даже пугают соседей – такие вот шутники-озорники. Но счастливой жизни в Колобанге приходит конец – над миром улыбчивых смайликов нависает угроза. Кто-то украл ночью почтовую собачку, и теперь Антон не может посмотреть почту. Его друг обещает помочь переустановить систему, если до их встречи ничего не изменится. Чёлка, Умник и Колобок решают во что бы то ни стало найти собачку по кличке Атос и спасти Колобангу. Но для этого им придется попутешествовать по Интернету, о существовании которого колобки еще недавно даже не догадывались.

Кадр из фильма «Колобанга. Привет, Интернет!»

Лето нас уже «порадовало» (кавычки здесь стоят не просто так) мультфильмом о жизни смайликов. В «Эмоджи фильм» лихо напихали как можно больше рекламы и отсылок к разнообразным блокбастерам. В итоге получилось несколько нудноватое зрелище, но зато с котиками и неплохой графикой. Мультик очень быстро растерял все свои козырные карты, хвастливо бросив их в лицо невидимого соперника. Анимационная лента как минимум могла опереться на то, что мышление зависит от языка, а смайлики в переписке трансформируют язык. И эти изменения заслуживают внимательного изучения хотя бы потому, что выучивание слов ментального словаря уже является проблемой, и использование смайлов в повседневной практике общения делает эту проблему еще более сложной. Но создатели «Эмоджи фильма», не вникая в тонкости, решили просто отделаться картинкой из интернета, поставив знак равенства между иероглифами и смайликами, и сделать замес из антиутопии и кривляющихся рожиц.

Кадр из фильма «Колобанга. Привет, Интернет!»

В отличие от заокеанских коллег, мультфильм от российских мультипликаторов в бесконечных отсылках к другим лентам не распыляется и излишне громких заявлений делать не собирается. Хотя уже в одной из песен, звучащих мультике, по сути, очень детском, есть более интересные замечания о языке, чем то, что так грубо выдал за откровение «Эмоджи фильм». При этом упрекнуть создателей мультика в том, что они попытались скопировать или улучшить вышеназванный мульт, нельзя. «Колобанга. Привет, Интернет!» фактически является апгрейдом первого сезона мультипликационного сериала «Колобанга», привлекшего к себе внимание с 2015 года зрителей и в России, и за рубежом. В режиссерской версии немножко сериал подрезали, добавили экшна и драмы, изменили характеры некоторых второстепенных действующих лиц и в знакомый сюжет вплели новую теоретически интересную даже взрослому нить.

Кадр из фильма «Колобанга. Привет, Интернет!»

В итоге знакомая история приобрела новые черты, а ее финал был частично скорректирован. Но произошедшие изменения не сильно модернизировали сериальную вселенную: сайты-планеты, антивирус-участковый, переходы по гиперссылкам из одного места в другое и вирусы разного пошиба в мультфильме остались. Тем не менее не обошлось и без того, что попытки увязать узнаваемые по сериалу элементы с новыми фрагментами в «Колобанга. Привет, Интернет!» сказались на ритме полнометражной ленты. Плюс формат сериала подчас предоставлял больше возможностей для нюансированной проработки деталей.

Герои «Колобанги» и их приключения настолько хороши, что появление полнометражного мультфильма, рассказывающего об их мире, вполне ожидаемо. В особенности, если учесть, что не так давно в прокат выходили и другие анимационные ленты, основанные на мультипликационных сериалах – «My little pony в кино», «Фиксики. Большой секрет», «Дозор Джунглей». И в их ряду (но не среди, скажем, концептуально изощренных пиксаровских мультфильмов, уморительных лент от Illumination) «Колобанга. Привет, Интернет!» смотрится достойно.

Елена Громова

В российском прокате с 30 ноября 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Колобанга. Привет, Интернет!»