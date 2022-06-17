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Зак Эфрон

Zac Efron
Зак Эфрон
Зак Эфрон Zac Efron
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Дата рождения
18 октября 1987
Возраст
34 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Продюсер
Личные связи
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс
были в отношениях с 2005 по 2010 Лили Коллинз
Лили Коллинз
были в отношениях с 2012 по 2013
Биография Зака Эфрона

Зак Эфрон родился 18 октября 1987 года в городе Сан Луис Обиспо, штат Калифрония, США, в семье Старлы Баскетт и Дэвида Эфрона. Родители Зака и его младшего брака Дилана работали на заводе: отец – инженером, а мать – секретарем. Свое детство актер описывает как среднестатистическое, его семья принадлежала к среднему классу. С раннего детства Зак начал участвовать в театральных постановках, а в 15 уже принимал участие в телесъемках. Университет Эфрон так и не закончил, потому что предпочел карьеру учебе.

Фильмы  с Заком Эфроном

Телевизионная карьера Зака Эфрона началась в 2002 году, когда он сыграл небольшие роли в сериалах «Светлячок», «Скорая помощь» / Emergency Room,  «Защитник» и «Вечное лето». Эфрона также можно увидеть в популярных телешоу «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Морская полиция: Спецотдел». Однако в 2005 году его карьера пошла в гору, когда Зак прошел кастинг на роль Троя Болтона в новый проект студии Disney «Классный мюзикл». Его партнершей по фильму стала Ванесса Хадженс. Несмотря на то, что Зака утвердили на главную роль, песни в картине исполняет не только он. Поскольку голос актера продолжал ломаться, для озвучки пригласили певца Дрю Сили. Фильм стал настолько популярным у подростков, что было решено снять продолжение «Классный мюзикл: Каникулы» (2007) и «Классный мюзикл: Выпускной» (2008). В 2016 было объявлено о съемках четвертой части фильма. Популярность Эфрона и его коллег по съемкам достигла нового уровня, и их стали приглашать в другие голливудские проекты. Заку предлагали записать музыкальный альбом, но он предпочел сконцентрироваться лишь на актерской карьере.

После успеха «Классного мюзикла» Эфрон снялся в таких фильмах как «Лак для волос», «Я и Орсон Уэллс», «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» и «Счастливчик». Он снимается преимущественно в комедиях, таких как «Соседи. На тропе войны», «Этот неловкий момент», «Дедушка легкого поведения» и «Свадебный угар». Но в его карьере есть и драматические роли, например, в картине «128 ударов сердца в минуту», где Эфрон сыграл молодого диджея по имени Коула Картера.

Личная жизнь Зака Эфрона

Несмотря на то что Заку часто приписывают нетрадиционную ориентацию из-за ряда пластических операций по улушчению лица, а также немногочисленные романы, он никогда не делал публичных заявлений относительно своих предпочтений. Более того, он состоял в длительных отношениях с Ванессой Хадженс и Лили Коллинз. Недолгое время он появлялся на публике вместе с Тэйлор Свифт, Ники Минаж и Эммой Робертс.

Зак Эфрон и Ванесса Хадженс

Зак Эфрон и Ванесса Хадженс познакомились на съемках фильма «Классный мюзикл», и их отношения продлились с 2005 по 2010 год. Причиной разрыва они назвали несовпадение рабочих графиков и расстояние. Фанаты Эфрона говорят, что Ванесса просто не выдержала напора его поклонниц, но тем не менее, актеры решили остаться друзьями.

Интересные факты о Заке Эфроне

- В 2013 году Зак лечился от алкогольной зависимости и поборол ее

- Любимый актер Эфрона-Джонни Депп

- Его хобби - собирать автографы бейсболистов

Фильмография Зака Эфрона
Three Men and a Baby
Three Men and a Baby
комедия, драма 2022, США
0.0
За пивом!
драма, военный 2022, США
0.0
Воспламеняющая взглядом
Воспламеняющая взглядом
ужасы, фантастика, драма 2022, США
4.0
Жажда золота
Жажда золота
триллер 2021, Австралия
6.0
Скуби-Ду
Скуби-Ду
приключения, семейный 2020, США
6.0
Пляжный бездельник
Пляжный бездельник
комедия 2019, США
4.0
Resurface
триллер 2018, США
0.0
Красивый, плохой, злой
Красивый, плохой, злой
триллер 2018, США
6.0
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Фотографии Зака Эфрона Все фотографии
Зак Эфрон Зак Эфрон Зак Эфрон Зак Эфрон
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Зак Эфрон снимется в байопике о семье рестлеров фон Эрих Члены этой династии выступают на ринге на протяжении последних шестидесяти лет.
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15 июня 2022 10:17
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Связи
Ванесса Хадженс
Ванесса Хадженс Vanessa Hudgens
были в отношениях с 2005 по 2010 Лили Коллинз
Лили Коллинз Lily Collins
были в отношениях с 2012 по 2013
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