Зак Эфрон родился 18 октября 1987 года в городе Сан Луис Обиспо, штат Калифрония, США, в семье Старлы Баскетт и Дэвида Эфрона. Родители Зака и его младшего брака Дилана работали на заводе: отец – инженером, а мать – секретарем. Свое детство актер описывает как среднестатистическое, его семья принадлежала к среднему классу. С раннего детства Зак начал участвовать в театральных постановках, а в 15 уже принимал участие в телесъемках. Университет Эфрон так и не закончил, потому что предпочел карьеру учебе.

Фильмы с Заком Эфроном

Телевизионная карьера Зака Эфрона началась в 2002 году, когда он сыграл небольшие роли в сериалах «Светлячок», «Скорая помощь» / Emergency Room, «Защитник» и «Вечное лето». Эфрона также можно увидеть в популярных телешоу «C.S.I.: Место преступления Майами» и «Морская полиция: Спецотдел». Однако в 2005 году его карьера пошла в гору, когда Зак прошел кастинг на роль Троя Болтона в новый проект студии Disney «Классный мюзикл». Его партнершей по фильму стала Ванесса Хадженс. Несмотря на то, что Зака утвердили на главную роль, песни в картине исполняет не только он. Поскольку голос актера продолжал ломаться, для озвучки пригласили певца Дрю Сили. Фильм стал настолько популярным у подростков, что было решено снять продолжение «Классный мюзикл: Каникулы» (2007) и «Классный мюзикл: Выпускной» (2008). В 2016 было объявлено о съемках четвертой части фильма. Популярность Эфрона и его коллег по съемкам достигла нового уровня, и их стали приглашать в другие голливудские проекты. Заку предлагали записать музыкальный альбом, но он предпочел сконцентрироваться лишь на актерской карьере.

После успеха «Классного мюзикла» Эфрон снялся в таких фильмах как «Лак для волос», «Я и Орсон Уэллс», «Папе снова 17», «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» и «Счастливчик». Он снимается преимущественно в комедиях, таких как «Соседи. На тропе войны», «Этот неловкий момент», «Дедушка легкого поведения» и «Свадебный угар». Но в его карьере есть и драматические роли, например, в картине «128 ударов сердца в минуту», где Эфрон сыграл молодого диджея по имени Коула Картера.

Личная жизнь Зака Эфрона

Несмотря на то что Заку часто приписывают нетрадиционную ориентацию из-за ряда пластических операций по улушчению лица, а также немногочисленные романы, он никогда не делал публичных заявлений относительно своих предпочтений. Более того, он состоял в длительных отношениях с Ванессой Хадженс и Лили Коллинз. Недолгое время он появлялся на публике вместе с Тэйлор Свифт, Ники Минаж и Эммой Робертс.

Зак Эфрон и Ванесса Хадженс

Зак Эфрон и Ванесса Хадженс познакомились на съемках фильма «Классный мюзикл», и их отношения продлились с 2005 по 2010 год. Причиной разрыва они назвали несовпадение рабочих графиков и расстояние. Фанаты Эфрона говорят, что Ванесса просто не выдержала напора его поклонниц, но тем не менее, актеры решили остаться друзьями.