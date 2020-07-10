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Постер телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Постер телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Постер телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Постер телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Постер телешоу Вокруг света с Заком Эфроном
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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Киноафиша Сериалы Вокруг света с Заком Эфроном

Вокруг света с Заком Эфроном (2020 - …)

Down to Earth with Zac Efron 12+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 40 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 10 часов 40 минут
О чем телешоу

Шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» – это экологический проект о путешествиях и здоровом образе жизни. Его ведущий – популярный голливудский актер Зак Эфрон, который отправляется в увлекательное путешествие вместе с экспертом по здоровью Дарином Олиеном и, конечно же, со своей съемочной группой. Путники исследуют и пробуют на собственном опыте самые необычные способы, позволяющие местным жителям долго и здорово жить. Они посещают спа-центры, едят экзотические блюда и учатся необычным видам спорта.

Вокруг света с Заком Эфроном - трейлер второго сезона
Вокруг света с Заком Эфроном
трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Вокруг света с Заком Эфроном - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Вокруг света с Заком Эфроном - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Кадры из телешоу
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