Шоу «Вокруг света с Заком Эфроном» – это экологический проект о путешествиях и здоровом образе жизни. Его ведущий – популярный голливудский актер Зак Эфрон, который отправляется в увлекательное путешествие вместе с экспертом по здоровью Дарином Олиеном и, конечно же, со своей съемочной группой. Путники исследуют и пробуют на собственном опыте самые необычные способы, позволяющие местным жителям долго и здорово жить. Они посещают спа-центры, едят экзотические блюда и учатся необычным видам спорта.