Зак Эфрон
Награды
Награды и номинации Зака Эфрона
Zac Efron
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Фотографии
Награды
Связи
Вопросы и ответы
Награды и номинации Зака Эфрона
Золотая малина 2018
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie Awards 2015
Лучшее появление без рубашки
Победитель
Best Duo
Победитель
Best Duo
Победитель
Лучший бой
Номинант
Best Musical Moment
Номинант
MTV Movie Awards 2014
Лучшее появление без рубашки
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2009
Best Male Performance
Победитель
Best Male Performance
Победитель
Лучший поцелуй
Номинант
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2008
Прорыв года
Победитель
Прорыв года
Победитель
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучший поцелуй
Номинант
MTV Movie Awards 2011
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
MTV Movie Awards 2010
Best Male Performance
Номинант
Best Male Performance
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2008
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
