«Соседи. На тропе войны 2»: Рецензия Киноафиши

Когда соседи становятся соседками

В 2014-ом году у неразрывного тандема Сета Рогена и Эвана Голдберга, неустанно поставляющих в массы комедийный контент, родилось новое дитя. «Соседи. На тропе войны», конечно же, с самим Рогеном в главной роли, рассказывали о том, что бывает, если рядом с молодой семейной парой, живущей по своим странным стандартам, поселится мужское студенческое сообщество. Итогом алкопролитных сражений и поочерёдного убийства нервов стало заветное выселение парней из дома. Коммерческий успех ленты был просто ошеломительный, поэтому ровно через два года в свет выходят «Соседи. На тропе войны 2», где вас ждёт встреча со старыми героями и новая порция сортирного юмора.

Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны 2»

У Мака и Келли на подходе второй ребёнок, на их дом нашлись покупатели, и вскоре должен состояться заветный переезд в новое роскошное жилище. В общем, не жизнь, а сказка, особенно после всего пережитого в первой части. Но есть одна небольшая проблемка: съехать можно только через месяц. А пока что покупатели вольны наведываться в гости хоть каждый день, и если им что-то не понравится, то они могут легко отказаться от покупки. К несчастью, именно в это время три первокурсницы организовывают собственное сестринство и оккупируют дом по соседству. Да ещё и вместе с бывшим товарищем (или врагом) Тедди (Зак Эфрон). Шумные вечеринки, нескончаемые взаимные козни и ещё больше уместных, но чаще не очень, шуток вам обеспечены на ближайшие полтора часа.

Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны 2»

Фильм «Соседи. На тропе войны 2» во всём остался неизменным. Тут вам и режиссёр Николас Столлер, поставивший прошлую часть, и те же сценаристы, и те же персонажи, и даже те же неловкие сцены сношения Мака (Сета Рогена) и Келли (Роуз Бирн). Что же поменялось в этом уже успевшем втрое окупить бюджет сиквеле? Во-первых, сменилась ориентация героя Дэйва Франко, который готовится выйти замуж. Правда, изменение это можно назвать существенным лишь для развития сюжетной линии персонажа Эфрона. Во-вторых, к актёрскому составу добавилась вездесущая Хлоя Грейс Мориц, которая уже может позволить себе играть не школьниц, а студенток. В-третьих, проблема перехода из одного поколения в другое тут сменилась уклоном в феминизм. Соответственно, весь юмор, закрученный на взрослении и смене жизненных приоритетов, преобразовался в шутки о женской природе и сопоставлении её с мужской.

Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны 2»

Единственная метаморфоза, коснувшаяся главных героев, заключается в том, что из непривыкших к новой роли родителей они превращаются в плохих, о чём не только постоянно рассуждают сами, но и слышат со стороны. Большой и розовый дилдо в руках их дочери – тому свидетельство. Что же до бывших врагов, то все они стали серьёзными молодыми людьми, которые вступили на карьерную лестницу и больше не желают отрываться на вечеринках. Все, но не Тэдди, у которого нет крыши над головой, и которому запись в деле не позволяет устроиться на нормальную работу. Тем не менее, даже такие изменения в персонажах не помогли авторам сделать качественно новую работу, и вместо этого они пустились в старые дебри.

Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны 2»

Ожидать чего-то запредельно уморительного и остроумного от сиквела «Соседей» не стоит. Фильм, скорее, пытается взять ностальгией по всему, увиденному в первой части. Герои попадают в ту же ситуацию, такими же способами пытаются с ней справиться и в итоге, как несложно догадаться, получают право на заслуженный хэппи энд. Такой же страстной и действительно жестокой борьбы здесь не будет, что не удивительно, когда противниками выступают милые дамы. Но держат удар они не хуже своих предшественников, чего, к сожалению, не скажешь о самой картине. Удовлетворить потребность в продлении жизни вторые «Соседи» способны, но с большой натяжкой. Ну и любителям интеллектуального юмора от просмотра ради своего же блага лучше воздержаться.

Кадр из фильма «Соседи. На тропе войны 2»

В российском прокате с 23 июня 2016 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Соседи. На тропе войны 2»

Трошина Олеся