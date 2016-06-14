«Соседи. На тропе войны 2»: Рецензия Киноафиши
В 2014-ом году у неразрывного тандема Сета Рогена и Эвана Голдберга, неустанно поставляющих в массы комедийный контент, родилось новое дитя. «Соседи. На тропе войны», конечно же, с самим Рогеном в главной роли, рассказывали о том, что бывает, если рядом с молодой семейной парой, живущей по своим странным стандартам, поселится мужское студенческое сообщество. Итогом алкопролитных сражений и поочерёдного убийства нервов стало заветное выселение парней из дома. Коммерческий успех ленты был просто ошеломительный, поэтому ровно через два года в свет выходят «Соседи. На тропе войны 2», где вас ждёт встреча со старыми героями и новая порция сортирного юмора.
У Мака и Келли на подходе второй ребёнок, на их дом нашлись покупатели, и вскоре должен состояться заветный переезд в новое роскошное жилище. В общем, не жизнь, а сказка, особенно после всего пережитого в первой части. Но есть одна небольшая проблемка: съехать можно только через месяц. А пока что покупатели вольны наведываться в гости хоть каждый день, и если им что-то не понравится, то они могут легко отказаться от покупки. К несчастью, именно в это время три первокурсницы организовывают собственное сестринство и оккупируют дом по соседству. Да ещё и вместе с бывшим товарищем (или врагом) Тедди (Зак Эфрон). Шумные вечеринки, нескончаемые взаимные козни и ещё больше уместных, но чаще не очень, шуток вам обеспечены на ближайшие полтора часа.
Фильм «Соседи. На тропе войны 2» во всём остался неизменным. Тут вам и режиссёр Николас Столлер, поставивший прошлую часть, и те же сценаристы, и те же персонажи, и даже те же неловкие сцены сношения Мака (Сета Рогена) и Келли (Роуз Бирн). Что же поменялось в этом уже успевшем втрое окупить бюджет сиквеле? Во-первых, сменилась ориентация героя Дэйва Франко, который готовится выйти замуж. Правда, изменение это можно назвать существенным лишь для развития сюжетной линии персонажа Эфрона. Во-вторых, к актёрскому составу добавилась вездесущая Хлоя Грейс Мориц, которая уже может позволить себе играть не школьниц, а студенток. В-третьих, проблема перехода из одного поколения в другое тут сменилась уклоном в феминизм. Соответственно, весь юмор, закрученный на взрослении и смене жизненных приоритетов, преобразовался в шутки о женской природе и сопоставлении её с мужской.
Единственная метаморфоза, коснувшаяся главных героев, заключается в том, что из непривыкших к новой роли родителей они превращаются в плохих, о чём не только постоянно рассуждают сами, но и слышат со стороны. Большой и розовый дилдо в руках их дочери – тому свидетельство. Что же до бывших врагов, то все они стали серьёзными молодыми людьми, которые вступили на карьерную лестницу и больше не желают отрываться на вечеринках. Все, но не Тэдди, у которого нет крыши над головой, и которому запись в деле не позволяет устроиться на нормальную работу. Тем не менее, даже такие изменения в персонажах не помогли авторам сделать качественно новую работу, и вместо этого они пустились в старые дебри.
Ожидать чего-то запредельно уморительного и остроумного от сиквела «Соседей» не стоит. Фильм, скорее, пытается взять ностальгией по всему, увиденному в первой части. Герои попадают в ту же ситуацию, такими же способами пытаются с ней справиться и в итоге, как несложно догадаться, получают право на заслуженный хэппи энд. Такой же страстной и действительно жестокой борьбы здесь не будет, что не удивительно, когда противниками выступают милые дамы. Но держат удар они не хуже своих предшественников, чего, к сожалению, не скажешь о самой картине. Удовлетворить потребность в продлении жизни вторые «Соседи» способны, но с большой натяжкой. Ну и любителям интеллектуального юмора от просмотра ради своего же блага лучше воздержаться.
В российском прокате с 23 июня 2016 года
Расписание и покупка билетов на фильм «Соседи. На тропе войны 2»
Трошина Олеся