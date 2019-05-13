«Красивый, плохой, злой»: Рецензия Киноафиши

В начале 2019 года режиссёр Джо Берлингер выпустил документальный мини-сериал «Беседы с убийцей: Записи Теда Банди», основанный на расшифровках записей разговоров с одним из самых известных маньяков XX века, убившим более 30 девушек в семидесятых годах. Спустя полгода тот же Берлингер снова возвращается к Банди — теперь уже в художественном фильме, основанном на книге одной из подруг преступника Элизабет Кендалл.

Интерес режиссёра можно понять: популярность Теда Банди — один из самых странных феноменов. У убийцы, насильника, педофила и каннибала до сих пор множество поклонников среди женщин, восторгающихся его красотой и харизмой, несмотря на ужасы, которые он творил. Немудрено, что после объявления исполнителя главной роли в сети разразился скандал. Одни стали говорить, что Зак Эфрон «горяч», другие — напоминать о преступлениях Банди и критиковать режиссёра за слишком приятный образ маньяка.

Но как раз к главному персонажу в фильме вопросов нет — Эфрон идеально вжился в роль. К тому же стилисты и костюмеры очень точно скопировали одежду и причёску убийцы, а Эфрон отлично передаёт его движения и мимику. В некоторых моментах съёмки даже трудно отличить от документальных.

«Красивый, плохой, злой»

А вот с построением сюжета всё же есть проблемы. С самого начала действие подаётся как бы с двух точек зрения: самого Банди и его возлюбленной Элизабет (Лили Коллинз). Авторы очень быстро проскакивают историю их знакомства и отношений и переходят сразу к арестам, судам и побегам подозреваемого. Параллельно они показывают смешанные чувства девушки: она не хочет верить, что близкий человек действительно может оказаться тем самым маньяком, которого ищет вся полиция.

Эфрон балансирует на грани разных эмоций: он то выглядит обаятельным красавчиком, которого арестовали по нелепой случайности, то срывается на агрессию. Коллинз выглядит жертвой отношений, которая не может принять истину. Но вот полностью понять их, не зная исторической основы, будет трудновато. Убийства упоминаются мельком, и большую часть времени Банди проводит в суде или тюрьме.

В результате сама хронология событий кажется слишком уж рваной, и осознать масштабы дела практически невозможно. При этом авторы идут на очень странный ход. Если зритель совершенно не знает реальную историю, он до последнего будет сомневаться в том, виноват ли обвиняемый. Возможно, так хотели создать больший накал сюжета. Но по факту это кажется очередной попыткой подогреть скандалы — ведь если в определённый момент пропустить буквально 30 секунд фильма, то можно продолжать верить даже в то, что признания убийцы были ненастоящими.

С другой стороны, нужно отдать должное аккуратности создателей фильма. Они попытались максимально точно переснять реальные моменты с немного других ракурсов. Полностью повторяются движения, костюмы и слова участников событий и даже известные фотографии Банди, которые чаще всего попадаются в публикациях. Для сравнения в финале приводят документальные кадры и даже знаменитую речь судьи, слова из которой дали оригинальное название фильму: Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Судью, кстати, играет Джон Малкович, который хоть и не похож портретно на свой прототип, прекрасно копирует его манеры.

«Красивый, плохой, злой»

Но всё же в определённый момент возникает вопрос — для кого же снят этот фильм? Ведь те, кто заранее ознакомился с историей преступника, не увидят ничего нового. Те же, кто ничего не слышал о Банди, могут остаться в сомнениях о личности персонажа и его мотивах. Похоже, что авторы хотели сделать больший акцент на болезненной привязанности к нему женщин — для этого были все предпосылки. Однако линия Элизабет получилась прерывистой и сбивчивой. К финалу явно хотят показать контраст между ней, принявшей правду и «излечившейся», и Кэрол, которая до последнего верила Теду. Но именно здесь страсть Берлингера к документалистике сыграла с ним злую шутку — режиссёр слишком увлёкся восстановлением декораций и в какой-то момент забыл о людях.

Девушки остаются второстепенными персонажами, их мотивы непонятны. Кэрол возникает буквально из ниоткуда, её привязанность и влияние на судьбу Банди не раскрыты. Вместо того, чтобы сделать двух девушек основными драматическими персонажами, их оставляют на фоне харизматичного убийцы. В итоге фильм теряет в главном — живых эмоциях, которых гораздо больше в документальных записях, идущих во время титров.

Алексей Хромов