«Свадебный угар»: Рецензия Киноафиши

Проблемы в раю

В прокат выходит комедия «Свадебный угар» Джейка Зиманского, и если русское название недостаточно проясняет, о чем картина, то это с лёгкостью сделает оригинальное. Оно звучит так: «Майку и Дэйву нужны девушки для свадьбы». Отсюда лучше прорисовывается сюжет: ребята (братья) ищут спутниц для праздничной церемонии их сестры, которая выходит замуж – и не где-нибудь, а в гавайском тропическом раю.

Кадр из фильма «Свадебный угар»

Маленькое, но важное уточнение: братья (Зак Эфрон в роли Дэйва и Адам Дивайн в роли Майка) – великовозрастные дурачки (и, как повелось со времен «Тупой и еще тупее», один явно превосходит другого в интеллектуальных способностях). Чтобы сыновья не натворили глупостей и не испортили свадьбу, родители заставляют Майкла и Дэвида найти себе девушек – конечно, скромных, умных и воспитанных. Но комедия не была бы комедией, будь миссия выполнима.

Кадр из фильма «Свадебный угар»

Разумеется, братья, которые невероятно дружны между собой, натворят глупостей и испортят все, что только можно. Но не одни – а в компании очаровательных Татьяны (Обри Плаза) и Элис (Анна Кендрик). Две патологически неудачливых, но на поверку отвязных подруги прикидываются скромницами ради поездки на Гавайи и становятся теми самыми «девушками для свадьбы». Не обойдётся эта четверка и без взаимной симпатии – причём такой гремучей, что трудно предсказать масштабы разрушений.

Кадр из фильма «Свадебный угар»

Фильм начинается как типичная молодёжная комедия о жизни студентов колледжа – герои веселятся под плеск лазурной волны, много пьют, курят травку – и этот гамбургер приправлен (и очень щедро) шутками с пометкой «18+». Пожалуй, все очень даже напоминает одну большую вечеринку с поправкой на то, что герои далеко не студенты, а действие разворачивается накануне большого и светлого праздничного дня. Нетрудно догадаться, что судьба этого самого дня висит на тончайшем волоске.

Кадр из фильма «Свадебный угар»

Авторы не предлагают ничего замысловатого (что выглядело бы странно) – просто герои решают ими же созданные проблемы. И даже когда происходящее перестает напоминать весёлую вечеринку, дух комедийного авантюризма никуда не исчезает. Поэтому-то и забавно наблюдать, как кузина братьев предлагает Татьяне переспать с ней, а Элис оплачивает для невесты сеанс массажа, который неожиданно оказывается слишком уж эротическим. В это время Дэвид и Майк будут пытаться сделать свою праздничную речь незабываемой, но все это меркнет по сравнению с неожиданным решением невесты не выходить замуж. И тогда наши герои, окончательно почувствовав себя виноватыми, засучив рукава возьмутся все разгребать. Так что мораль в этой сказке все-таки есть: бери и исправляй, что натворил – и будет тебе счастье и любовь.

Ну а кроме отнюдь не пуританского юмора, любители жанра найдут здесь неплохую актёрскую игру и, возможно, смогут прослезиться в конце от того, как хорошо все заканчивается.

Александра Подольникова

В русском прокате с 7 июля. Расписание и покупка билетов на фильм «Свадебный угар»