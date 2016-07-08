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Киноафиша Рецензии «Свадебный угар»: Рецензия Киноафиши

«Свадебный угар»: Рецензия Киноафиши

8 июля 2016 00:00
«Свадебный угар»: Рецензия Киноафиши
Проблемы в раю

В прокат выходит комедия «Свадебный угар» Джейка Зиманского, и если русское название недостаточно проясняет, о чем картина, то это с лёгкостью сделает оригинальное. Оно звучит так: «Майку и Дэйву нужны девушки для свадьбы». Отсюда лучше прорисовывается сюжет: ребята (братья) ищут спутниц для праздничной церемонии их сестры, которая выходит замуж – и не где-нибудь, а в гавайском тропическом раю.

Кадр из фильма «Свадебный угар»
Кадр из фильма «Свадебный угар»

Маленькое, но важное уточнение: братья (Зак Эфрон в роли Дэйва и Адам Дивайн в роли Майка) – великовозрастные дурачки (и, как повелось со времен «Тупой и еще тупее», один явно превосходит другого в интеллектуальных способностях). Чтобы сыновья не натворили глупостей и не испортили свадьбу, родители заставляют Майкла и Дэвида найти себе девушек – конечно, скромных, умных и воспитанных. Но комедия не была бы комедией, будь миссия выполнима.

Кадр из фильма «Свадебный угар»
Кадр из фильма «Свадебный угар»

Разумеется, братья, которые невероятно дружны между собой, натворят глупостей и испортят все, что только можно. Но не одни – а в компании очаровательных Татьяны (Обри Плаза) и Элис (Анна Кендрик). Две патологически неудачливых, но на поверку отвязных подруги прикидываются скромницами ради поездки на Гавайи и становятся теми самыми «девушками для свадьбы». Не обойдётся эта четверка и без взаимной симпатии – причём такой гремучей, что трудно предсказать масштабы разрушений.

Кадр из фильма «Свадебный угар»
Кадр из фильма «Свадебный угар»

Фильм начинается как типичная молодёжная комедия о жизни студентов колледжа – герои веселятся под плеск лазурной волны, много пьют, курят травку – и этот гамбургер приправлен (и очень щедро) шутками с пометкой «18+». Пожалуй, все очень даже напоминает одну большую вечеринку с поправкой на то, что герои далеко не студенты, а действие разворачивается накануне большого и светлого праздничного дня. Нетрудно догадаться, что судьба этого самого дня висит на тончайшем волоске.

Кадр из фильма «Свадебный угар»
Кадр из фильма «Свадебный угар»

Авторы не предлагают ничего замысловатого (что выглядело бы странно) – просто герои решают ими же созданные проблемы. И даже когда происходящее перестает напоминать весёлую вечеринку, дух комедийного авантюризма никуда не исчезает. Поэтому-то и забавно наблюдать, как кузина братьев предлагает Татьяне переспать с ней, а Элис оплачивает для невесты сеанс массажа, который неожиданно оказывается слишком уж эротическим. В это время Дэвид и Майк будут пытаться сделать свою праздничную речь незабываемой, но все это меркнет по сравнению с неожиданным решением невесты не выходить замуж. И тогда наши герои, окончательно почувствовав себя виноватыми, засучив рукава возьмутся все разгребать. Так что мораль в этой сказке все-таки есть: бери и исправляй, что натворил – и будет тебе счастье и любовь.

Ну а кроме отнюдь не пуританского юмора, любители жанра найдут здесь неплохую актёрскую игру и, возможно, смогут прослезиться в конце от того, как хорошо все заканчивается.

Александра Подольникова

В русском прокате с 7 июля. Расписание и покупка билетов на фильм «Свадебный угар»

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