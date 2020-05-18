«Скуби-Ду»: Рецензия Киноафиши

Солнечный Лос-Анджелес, по улицам которого шатаются толпы беззаботных горожан, чей досуг построен на круглосуточном веселье. Из греческой закусочной предприимчивая дворняжка крадет мясо для гироса. Ввязавшись в гонку за собственную свободу с полицейским, собака сталкивается с взлохмаченным мальчишкой в зеленой футболке по имени Шегги. Погоня продолжается, оставшись далеко позади, юноша пытается развлечь себя музыкой, но какой бы плейлист ни включил — все песни только об одиночестве. Переключившись на подкаст, он слышит рекомендацию: заведи себе друга. Мальчик устраивает пикник с песчаными буграми на пляже, не подозревая, что за его новыми немногословными товарищами спрятался тот самый пес и украденный мясной рулет. Они познакомятся и трогательно разделят друг с другом сэндвич с мармеладом. Настойчивый полицейский получит ответ, что у собаки уже есть хозяин и это Шегги, а питомец получит имя Скуби-Ду. Спустя пару месяцев, на Хэллоуин, трусливый дуэт из Шегги и Скуби столкнется с тремя ребятишками — Фредом, Велмой и Дафной. И без особых раздумий все вместе они ринутся в таинственный дом с привидениями, что войдет в привычку. Повзрослев, великолепная пятерка, окрестившая себя Корпорацией «Тайна», временно рассорится по глупости, но, разделившись, ненароком впутается в одно и то же дело, связанное с древним обрядом Александра Македонского и его домашнего питомца.

Скуби-Ду

Подход к переосмыслению истории пятерых друзей, срывающих маски со злодеев, за двадцать лет практически не изменился: авторы нового «Скуби-Ду» придерживаются канона наивной идиотии так же, как и некогда создатели его полнометражной художественной версии начала нулевых. Единственное различие — подход к юмору: двадцать лет спустя выходить на большие экраны с полуторачасовой комбинацией гегов, состоящих из падений, борьбы с противником подручными средствами (иногда едой) и прочих нелепых ситуаций, без малого смело, ведь те дети, что росли на похождениях Корпорации «Тайна», выросли и уже завели свое потомство. Для того чтобы вчерашние подростки не скучали, слэпстик, способный развеселить детей, перемешан с более саркастичными, взрослыми репризами про тиндер и жителей Америки, разбирающихся в истории супергероики лучше, чем в метрической системе. Подобные комментарии, намекающие зрителю, что авторы нового «Скуби» понимают всю уязвимость его канонической условности, работают только на возникновение дистанции между иронией и той нотой трогательного нравоучения, которым проникнут как пролог мультфильма, так и его посыл.

Скуби-Ду

«Скуби-Ду» всегда был про дружбу и прелести командного взаимодействия, потому образ Александра Македонского со своим верным псом как часть исторического контекста и идея о том, что даже у самого неприятного злодея всегда найдется свой четвероногий помощник,точь-в-точь на него похожий, укладываются в эту систему ценностей. Что в какой-то мере обогащает роль среднестатистического антагониста, которые в многосерийной версии всегда были еще более карикатурными негодяями, сотрясавшими кулаками воздух. Программная ошибка нового «Скуби», помимо комической несбалансированности, — это попытка внести в повествование супергероические мотивы. Один из детских кумиров Скуби и Шегги — Голубой сокол, персонаж из пантеона героев вселенной Корпорации «Тайна» — появлялся на экране и раньше, однако принижение образа бесстрашного борца со злом и соответствующий этому набор ситуаций занимает так много хронометража, что на титульную пятерку экранного времени практически не остается. Дружба — это действительно магия, но чтобы проникнуться этим тезисом в контексте приключений Скуби-Ду, лучше посмотреть любой из старых эпизодов мультсериала.

Скуби-Ду

Мультфильм понравится всем поклонникам старого мультсериала и его многочисленных продолжений. На «Скуби-Ду» выросло не одно поколение в том числе и отечественных зрителей, которых может заинтересовать перезапуск.

Антон Фомочкин