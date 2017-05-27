«Спасатели Малибу»: Рецензия Киноафиши

Апелляция по невменяемости

Тихоокеанское побережье может спать спокойно, ведь его окрестности стережёт строгий, но благочестивый (читай как «живущий по понятиям») Митч Бьюкеннон (Дуэйн Джонсон) вместе со своим отрядом умопомрачительных пышногрудых красавиц в тесных купальниках. Команда мечты не только беспрекословно выполняет свои доблестные обязанности, но ещё успевает вести собственные детективные расследования и проводить ежегодные кастинги для новобранцев. Именно по результатам последнего в «океаническую семью» со скрежетом попадает Мэтт Броуди (Зак Эфрон) — надменный двукратный Олимпийский чемпион по плаванию, который по окончании соревнований опозорился настолько, что теперь может надеяться только на самую непритязательную работу. Теперь заносчивому новобранцу придётся пройти сквозь огонь, воду и собственную гордыню, чтобы смириться с новым миропорядком, где все поголовно суют свой нос в чужие дела.

Вам может показаться, что в 2017 году смеяться над ожирением уже не принято, но Дуэйн Джонсон так не думает

Обвинять сегодня в нахлебничестве ремейк популярнейшего сериала 1990-х годов, который побил рекорды даже пресвятой «Санты-Барбары», попав в Книгу рекордов Гиннеса как самое просматриваемое теле-шоу (~ 1,1 млрд зрителей ежедневно), минимум глупо. Учитывая тенденции, подобный исход можно назвать предсказуемым — все хотят «хайпануть немножечко». Выдвигать претензии на предмет откровенно слабого, бесхребетного сценария, высосанного из пальца, оказывается занятием тоже исключительно неблагодарным. Целевая аудитория прежнего рекордсмена состояла, казалось, исключительно из подростков, ещё не вступивших в пубертатный период, но успевших заинтересоваться женским телом.

Основной состав можно условно разделить на два лагеря. Те, что слева — играют новичков, а справа — неоправданно носят имена прежних сериальных героев

В целом, вся концепция сериала и заключалась в том, что груди колышутся, солнышко напекает, а персонажи, в поддержку первых, занимаются чем-то чуть более, чем бессмысленным. Идеальное алиби для того, чтобы оправдываться перед возмущёнными мамами по всему миру! А когда в ремейке на экране появляется на добрых две минуты расчехлённый «жезл любви» мертвеца, и им пренебрежительно подёргивают в сторону зрителей, обвинение срочно умывает руки. Не из ханжества, но по логическим соображениям, поскольку на скамье подсудимых находится никакой не подозреваемый, а несчастный, повредившийся головой. Это уже клиника.

Очаровательная барышня по центру является местным эквивалентом Памелы Андерсон

В остальном, «Спасателей Малибу» можно даже с гордостью назвать достойным представителем летних комедий. Здесь всё располагает к бездумному времяпрепровождению в спасительной прохладе кинотеатров. Кажется, если преждевременно получить солнечный удар и прийти на сеанс, можно даже оказаться в своей тарелке. Когда не обращаешь внимания на историю, высосанную из пальца, каждый поворот которой работает по закону чистой случайности, закрываешь глаза на трупный жир и голый пенис, остаются бюсты, купальники, прикреплённые к ним актрисы и два с половиной источника мужланских шуточек. В качестве бонуса сверху можно накинуть модный, правда, слегка устаревший саунд-трек, состоящий из бэнгеров Desiigner’a и Run The Jewels и массирование ностальгической мышцы путём мимолётных сцен с нетленным Дэвидом «Господи-он-ещё-жив!» Хассельхоффом и Памелой Андерсон.

Второстепенные роли написаны исключительно ради того, чтобы потрогать Дуэйна «А я и не против» Джонсона

Да и вообще, позвольте напомнить: это фильм с Дуэйном «Скалой» Джонсоном, профессиональным рестлером и непрофессиональным актёром. Всякая его роль сводится к голому торсу, братской любви и «пацанским неуважением» — чего ещё ожидать? Любые отклонения от намеченного курса чреваты либо поломкой в системе этой машины для убийств, либо режиссёрской и сценаристской головы. А покуда никому такие жертвы не нужны, остаётся единственный громоотвод по ту сторону экрана. Наверное, именно поэтому по окончании просмотра остаётся лёгкое чувство, будто ты только что косвенно оказался жертвой насилия.

Евгений Антипин

В российском прокате с 1 июня 2017 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Спасатели Малибу»