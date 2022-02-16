«Жажда золота»: Рецензия Киноафиши

«В некотором месте, в некоторое время, не столь далекое от нас», – этой фразой открывается новый триллер Энтони Хэйеса «Жажда золота», с порога давая понять, что сейчас нам покажут притчу на современный лад. Ее герои – двое безымянных мужчин в исполнении Зака Эфрона и самого Хэйеса, которые случайно находят посреди пустыни гигантский кусок золота, однако достать его им не удается даже с помощью машины и троса. Тогда они решают разделиться: один останется следить за их находкой, другой отправится за экскаватором. Когда второй уезжает, первый вступает в молчаливое противостояние с природой, которое заведомо кажется бессмысленным.

Жажда золота

За все полтора часа фильма зрители так ничего и не узнают о двух персонажах: их прошлое, характеры – все это не интересует Хэйеса, потому что он упражняется в предсказании будущего всего человечества. Пустыня, в которую занесло главных героев, – это скорее модель всего мира, каким его видит через несколько десятков лет Хэйес. И некоторые части этого мира уже сегодня выглядят так же, как показывает их режиссер: сухая земля, в которой даже на огромной глубине не осталось, кажется, ни капли влаги, палящее белое солнце, раскаленный воздух, которым невозможно дышать, и шныряющие в поисках добычи хищники. Оператор Росс Джардина не дает зрителям передышки: в «Жажде золота» нет ничего, кроме изматывающей сухости, жары и ветра, не приносящего с собой никакого облегчения. Искалеченная человеком природа больше не балует его – напротив, она стала его врагом. Фильм изнуряет своим скудным пейзажем, однако это тот случай, когда иначе и быть не могло: никто не собирается развлекать вас – вам без прикрас покажут то, к чему человечество неизбежно придет, если не пересмотрит свои взгляды на жизнь.

Перед просмотром надо понимать, что «Жажда золота» – кино невероятно медленное и молчаливое. Почти все полтора часа хронометража вы будете смотреть на то, как Зак Эфрон бродит по пустыне и тщетно пытается спастись от самой природы, а его немногочисленные реплики – это, например, беседа со скорпионом о равнодушии членистоногого к куску золота, на котором он сидит, или диалог с не пойми откуда взявшейся странницей, а позже и ее сестрой, хотя в реальности обеих приходится неоднократно сомневаться: тепловой удар и не такое с людьми делает. Эфрон, надо сказать, исполняет крайне необычную для себя роль, но делает это невероятно талантливо. При минимальном уровне текста он мастерски работает даже не столько своим лицом, сколько глазами: на фоне заросшей головы, пышных бровей и бороды Эфрона они, по сути, остаются единственным выразительным инструментом актера, но использует он его фантастически, правдиво изображая миллион эмоций – от страха собственного одиночества до неуместной для человека на грани смерти одержимости золотом, на котором ему, скорее всего, никогда не нажиться.

Жажда золота

Триллер Хэйеса далек от голливудских масштабов, но со своим малым бюджетом режиссер поработал на славу. «Жажда золота» иногда напоминает «Погребенного заживо». Если быть совсем дотошным, то первый, конечно, нельзя назвать камерным триллером, но если слегка раздвинуть свои представления об этом поджанре, то будет нетрудно заметить, что герой Эфрона оказывается в аналогичных условиях: он находится в пространстве, из которого не может выбраться сам (периодически вглядываясь вдаль, герой не видит ничего, кроме редких остатков того, что когда-то было деревьями, и бегающих в ожидании его смерти собак), а все вокруг как бы предсказывает финал фильма (с самого начала вокруг героя постоянно летают мухи, будто выжидая момент, когда он превратится всего лишь в падаль). «Жажду золота» однозначно стоит посмотреть фанатам Зака Эфрона – таким вы его еще не видели. Но вообще эта жутковатая притча вряд ли может оставить кого-либо равнодушным, ибо жестокость финала поражает своей близостью к тому, что мы наблюдаем в мире день ото дня.