«Горе-творец»: Рецензия Киноафиши

Талантливо о бездарном

Биографическая комедия о режиссёре Томми Вайсо (Джеймс Франко) и его друге Греге Сестеро (Дэйв Франко). Встретившись в конце девяностых, эти два начинающих актёра решили покорить Голливуд. Не имея никакого опыта, Вайсо и Сестеро пытаются попасть хоть в какой-то мало-мальски толковый проект, но, увы, у обоих сильно не хватает для этого таланта. Отчаявшись найти хоть что-то, Томми Вайсо решает самостоятельно снять фильм. Он пишет сценарий, покупает оборудование, нанимает актёров. И в итоге друзья выпускают фильм «Комната». Именно эту картину позже признают «Худшим фильмом всех времён».

Кадр из фильма «Горе-творец»

Фильм «Комната» без преувеличения — уникальное событие в истории кинематографа. Это настоящий культ. В любви к этому произведению признавались многие знаменитые актёры и режиссёры, отзывы некоторых из них и открывают картину «Горе-творец». Но если, например, «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса вошёл в историю за качество, эмоциональность и глубину, то «Комната» будто собрала в себе все возможные недостатки кинематографа: плохая актёрская игра, непроработанный сценарий, незаконченные сюжетные линии. И, как ни странно, именно это привело к уникальному результату, когда «настолько плохо, что уже хорошо». Поэтому посмеяться над абсолютно нелепым фильмом регулярно собираются толпы людей по всему миру.

Кадр из фильма «Горе-творец»

Строго говоря, Джеймс Франко — не первый, кто решил рассказать зрителям о режиссёрах, прославившихся своей бездарностью. Например, в 1994 году, ещё до появления Вайсо на небосводе кинематографа, Тим Бёртон снял биографический фильм ещё об одном неудачнике — Эдварде Вуде. Но даже показав все недостатки Вуда, Бёртон умудрился сделать его милым и очень обаятельным. Франко, похоже, не ставил перед собой подобной задачи. Его Томми Вайсо выглядит ровно таким, каким его можно видеть на всевозможных мероприятиях и телешоу. Сюжет как бы объясняет его поступки, но совершенно не оправдывает их. Хотя начало картины может показаться затравкой для типичной красивой истории: двое друзей отправляются покорять Голливуд. Но Вайсо даже не пытается разобраться в том, как всё работает. Сначала он пытается брать продюсеров «нахрапом», потом же, совершенно не считая, тратит деньги на ненужный реквизит. Но главное — он даже не пытается понять, насколько он плохой актёр и автор.

Кадр со съемок фильма «Горе-творец»

И в этом плане Франко попал в довольно трудную ситуацию: ему приходится играть человека, который плохо играет в фильме. Задача для хорошего актёра довольно сложная. Но, нужно сказать, что он с ней справляется отлично. Действительно иногда хочется возмутиться, насколько он ненатурален — но тут же нужно вспомнить, что именно в этом весь смысл фильма. Что же до остальных актёров, то они явно собрались поразвлечься. Поначалу довольно странно выглядит выбор Джеймсом Франко родного брата на роль Грега Сестеро. В жизни эти два человека совершенно непохожи, а «фирменную» улыбку Франко не заметить просто невозможно. Но учитывая абсурдность происходящего на экране, это быстро начинает восприниматься как очередная нелепость — как иначе можно снимать картину о худшем фильме в истории. Так же, видимо, посчитали и многие другие звёзды, и заглянули на огонёк. Поэтому во второстепенных ролях можно заметить Сета Рогена, Зака Эфрона, Шэрон Стоун, Брайана Крэнстона и многих других актёров и даже режиссёров и продюсеров вроде Дж.Дж.Абрамса. Большинство из них появляется совсем ненадолго, просто чтобы отметиться в эпохальном проекте, но, конечно же, радуют публику. Сам Томми Вайсо также снялся в небольшой роли. Изначально Франко был против такой ситуации, ведь выходит, что герой встречается с самим собой. Но Вайсо поставил своё участие обязательным условием для съёмок фильма. В итоге, поскольку сцена сюжетно не связана с событиями картины, её вставили после финальных титров.

Кадр из фильма «Горе-творец»

К сожалению, в России значительная часть публики может не понять шумихи вокруг «Горе-творца», ведь у нас об этом фильме знают совсем мало. Так что многим зрителям останется только наблюдать за хорошими актёрами, изображающими плохих актёров, а заодно наслаждаться хорошим олдскульным саундтреком и остроумными шутками, например, о первом эпизоде «Звёздных войн». Но и для этой публики Франко приготовил отличный сюрприз. Сначала на экране кинотеатра, где по сюжету (да и в жизни) состоялась премьера «Комнаты», показывают очень аккуратно переснятые кадры из оригинала. А в финале сцены из «ремейка», которые снял Франко, уже идут параллельно с исходником от Вайсо. И тут даже неподготовленный зритель оценит, с какой любовью и удовольствием авторы «Горе-творца» подошли к своей работе.

Алексей Хромов