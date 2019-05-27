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Красивый, плохой, злой - Дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Красивый, плохой, злой. Дублированный трейлер

Красивый, плохой, злой. Дублированный трейлер

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Дата публикации: 16 апреля 2019
Красивый, плохой, злой – Тед Банди, красив и харизматичен, устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своейжестокости убийствах женщин. Как поверить в то, что он, этот нежный, умныйи элегантныймужчина — маньяк-убийца. Еёроднойи милый Тед... Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки? Основано на реальных событиях
Комментарии Обсудить в чате
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arisha19870618 27 мая 2019, 12:47
Оценка
Фильм поверхностный, полностью не раскрыт, хотя в принципе снят не плохо и актерский состав хорошо подобран
27 мая 2019, 12:47 Ответить
Ксения 27 мая 2019, 13:35
Оценка
Фильм крайне поверхностный. Скучный. Главный герой не очень то и вошел в роль. Насколько отличается его игра и поведение реального маньяка Теда Банди, показанного в документальных вставках. Не расскрыли, что было за поведением героя в отношении его возлюбленной.
27 мая 2019, 13:35 Ответить
Nadezhda Kuzmina 28 мая 2019, 10:09
Оценка
Фильм неплохой. Местами скучноватый, но интрига держится до самого конца. Если не знаешь исход истории-будет интересно. Как по мне -Зак Эфрон(главный герой) хорошо сыграл свою роль.
28 мая 2019, 10:09 Ответить
camea1 30 мая 2019, 01:33
Оценка
Авторы никак не могли решить, про кого снимают - про самого Банди или его подругу, в результате обоих мало раскрыли.
Но Зак Эфрон хорош, просто неузнаваем.
30 мая 2019, 01:33 Ответить
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