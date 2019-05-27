Красивый, плохой, злой
– Тед Банди, красив и харизматичен, устоять перед таким невозможно. Очаровательная Элизабет мечтает встретить настоящую любовь. Кажется, до счастья можно дотянуться рукой. Но вот случается непредвиденное: внезапно Теда заключают под стражу, обвинив его в немыслимых по своейжестокости убийствах женщин. Как поверить в то, что он, этот нежный, умныйи элегантныймужчина — маньяк-убийца. Еёроднойи милый Тед... Кто он? Нежный муж, любящий отец или самый кровожадный серийный убийца в истории Америки? Основано на реальных событиях
Но Зак Эфрон хорош, просто неузнаваем.
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