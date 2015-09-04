«128 ударов сердца в минуту»: Рецензия Киноафиши

Универсальный язык человечества

Изначально показалось, что проект дебютанта Макса Джозефа представляет собой очередную мыльную оперу. Мы снова видим, как некий амбициозный молодой человек (Зак Эфрон) стремится к успеху, как ему удается познакомиться с той самой знаменитостью, которая ему этот успех обеспечит (Уэс Бентли), но все едва не рушится из-за известной причины Троянской войны (герой попросту влюбляется не в ту девушку). В общем, все это было бы скучно и тривиально, если бы Макс Джозеф не затронул самое известное средство воплощения художественных образов – музыку. Это, наверное, был самый беспроигрышный вариант, ибо я не знаю ни одного человека, который ни разу в своей жизни не взрывал танцпол, не затыкал уши наушниками, стремясь укрыться от реального мира, не готовил под музыку, не напевал фальшиво в душе. Как бы пафосно это не звучало, но музыка – наш универсальный язык, флакон, в котором так гладко сочетаются все мыслимые и немыслимые способы избавиться от печали-тоски. Хотя и нагнать ее на себя с помощью какой-нибудь заунывной мелодии тоже можно. Да, здесь речь идет не о новом альбоме «Аvenged Sevenfold», о которых я могу говорить бесконечно долго, а об электронной музыке, в которой я вообще не разбираюсь, но, надо признать, под конец раскачало… Отдаю должное «живому» треку молодого диджея.

С него-то и надо начинать. Вернее, с того, как маявшийся от скуки продюсер Джеймс, слывший в прошлом крутым диджеем, берет под опеку талантливого самоучку Коула, который оказывается весьма и весьма неблагодарным типом: мало того, что подружку увел, так еще и знаменитого бесталанным назвал. Правда, Джеймс ему за это пару раз по лицу заехал, а потом из супер-студии выгнал (что понятно). Месяц прошел, молодой пришел каяться. Его поняли, простили. Потом даже дали шанс реабилитироваться – предложили выступить на огромном open-air-e. С тем самым «живым» хитом, в который он вложил все звуки окружающего мира – щелчки степлера, звяканье монеты, звон дверного колокольчика, рык льва, пение птиц. Самый душещипательный элемент в треке – запись разговора с погибшим другом. Симпатяшка Зак Эфрон даже расплакался перед толпой. И это, знаете ли, были не те сопли, коими можно любоваться в мелодраме, а настоящие эмоции, вызванные горем и звуками электронных музыкальных инструментов.

В этом фильме чересчур много всего. Там и рассуждения по поводу правильного ритма, способного вызвать вибрации в теле у любого, юношеский максимализм, отчаянная смелость, несбывшиеся надежды, злоупотребления экстази и т.д. В нем много возвышенного и приземленного: некогда знаменитый богатый диджей страдает алкоголизмом и пребывает в творческом кризисе, а шикарная пьяная ночь оборачивается смертью друга. Этого хватит, чтобы окунуться в него «с головой», но если не хотите вникать в сюжет, то просто закройте глаза и слушайте…

Елена Милая