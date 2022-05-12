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Воспламеняющая взглядом Воспламеняющая взглядом
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Воспламеняющая взглядом, 2022

2022 / США
4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм подойдет для любителей классического триллера с элементами фэнтези. В центре событий – девочка-подросток по имени Чарли. В течение десяти лет она вместе с родственниками вынуждена убегать. Семье приходится прятаться в связи с тем, что Чарли имеет сверхъестественный дар, который привлек внимание властей. Управлять огнем с годами девочке становится труднее, и все чаще герои задумываются над тем, что произойдет, если он вырвется наружу.

Сюжет развивается динамично, при этом держит в напряжении. Тяжело и увлекательно наблюдать за ребенком, который борется со своей разрушительной способностью. Также в центре внимания оказывается отец, который сражается против всех ради дочери. Зрители могут составить полный психологический портрет персонажей, отслеживая их поступки и анализируя мотивы.

В фильме представлена основная проблема человека со сверхспособностью. Комиксы о супергероях часто делают акцент на том, что такой герой страдает из-за отсутствия контроля над силой. Он боится навредить себе и близким. А если не надевает маску, чтобы скрыть личность, то становится объектом преследования. Так и Чарли боится причинить боль родителям и окружающим. Фильм не похож на традиционные комиксовые истории, но в нем тоже раскрыты проблемы супергероя.

Сценаристом новой киноадаптации романа Стивена Кинга выступил Скотт Тимс. Сериал «Ошибки прошлого» и детектив «The Quarry» свидетельствуют о том, что деятельность Тимса в роли как режиссера, так и сценариста заслуживает внимания.

Сюжет картины основан на одноименном произведении Стивена Кинга. Фильм 2022 года является ремейком экранизации бестселлера, которую зрители увидели еще в 1984 году. В это время продюсер Дино Де Лаурентис заплатил 1 000 000 долларов за право снять фильм по культовой книге Кинга. Писатель, кстати, остался недоволен результатом.

Образ Чарли МакГи воплотила 12-летняя американка Райан Кира Армстронг, которая дебютировала в большом кино в 2015 году. Впервые она появилась в известном сериале «Американская история ужасов». А предшественницей юной актрисы в первой версии «Воспламеняющей взглядом» была Дрю Бэрримор. По словам голливудской актрисы, еще до съемок мама купила ей роман Кинга, потому что девочка на обложке была похожа на маленькую Дрю.

Прототипом образа главной героини Чарли МакГи является реально существующая девочка. Ее имя Наоми, и она – родная дочь писателя Стивена Кинга.

Одну из главных ролей в фильме сыграл голливудский актер Зак Эфрон. Широкую известность он получил благодаря воплощению образа Троя Болтона в антологии «Классный мюзикл». Также в числе запоминающихся ролей: Чарли Сан-Клауд в ленте «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» (2010) и Майк О’Доннелл в комедии «Папе снова 17» (2007).

Вот уже десять лет Чарли и ее семья в бегах. Им приходится скрываться из-за того, что девочка обладает сверхъестественными способностями, которые очень интересуют правительство. Но контролировать огонь становится сложнее, и все чаще возникает вопрос: что будет, если он вырвется наружу?

4.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 13 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Кит Томас
Кит Томас
В ролях
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Глория Рубен
Глория Рубен
Райан Кира Армстронг
Райан Кира Армстронг
Сидни Леммон
Сидни Леммон
Майкл Грейес
Майкл Грейес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Воспламеняющая взглядом 3 постера
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Юная Чарли МакГи (Райан Кира Армстронг) с семьей уже много лет в бегах. Ее папа Энди (Зак Эфрон) и мать Вики (Сидни Леммон) когда-то стали жертвами правительственного эксперимента по проверке опасного мутагена на людях. Вики и Энди выжили и даже завели ребенка, но влияние эксперимента наделило сверхспособностями как родителей, так и их дочку. Чарли – пирокинетик, она может управлять огнем. Это очень опасная способность, и управлению ею Энди учил дочь с детства. Но…
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