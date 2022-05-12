Воспламеняющая взглядом, 2022

Фильм подойдет для любителей классического триллера с элементами фэнтези. В центре событий – девочка-подросток по имени Чарли. В течение десяти лет она вместе с родственниками вынуждена убегать. Семье приходится прятаться в связи с тем, что Чарли имеет сверхъестественный дар, который привлек внимание властей. Управлять огнем с годами девочке становится труднее, и все чаще герои задумываются над тем, что произойдет, если он вырвется наружу.

Сюжет развивается динамично, при этом держит в напряжении. Тяжело и увлекательно наблюдать за ребенком, который борется со своей разрушительной способностью. Также в центре внимания оказывается отец, который сражается против всех ради дочери. Зрители могут составить полный психологический портрет персонажей, отслеживая их поступки и анализируя мотивы.

В фильме представлена основная проблема человека со сверхспособностью. Комиксы о супергероях часто делают акцент на том, что такой герой страдает из-за отсутствия контроля над силой. Он боится навредить себе и близким. А если не надевает маску, чтобы скрыть личность, то становится объектом преследования. Так и Чарли боится причинить боль родителям и окружающим. Фильм не похож на традиционные комиксовые истории, но в нем тоже раскрыты проблемы супергероя.

Сценаристом новой киноадаптации романа Стивена Кинга выступил Скотт Тимс. Сериал «Ошибки прошлого» и детектив «The Quarry» свидетельствуют о том, что деятельность Тимса в роли как режиссера, так и сценариста заслуживает внимания.