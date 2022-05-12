Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мятеж» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Воспламеняющая взглядом
5.0
Воспламеняющая взглядом - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Воспламеняющая взглядом
5.0

Воспламеняющая взглядом

, 2022
Firestarter
США / ужасы, фантастика, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Воспламеняющая взглядом
5.0
Воспламеняющая взглядом - Дублированный трейлер
Воспламеняющая взглядом  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм подойдет для любителей классического триллера с элементами фэнтези. В центре событий – девочка-подросток по имени Чарли. В течение десяти лет она вместе с родственниками вынуждена убегать. Семье приходится прятаться в связи с тем, что Чарли имеет сверхъестественный дар, который привлек внимание властей. Управлять огнем с годами девочке становится труднее, и все чаще герои задумываются над тем, что произойдет, если он вырвется наружу.

Сюжет развивается динамично, при этом держит в напряжении. Тяжело и увлекательно наблюдать за ребенком, который борется со своей разрушительной способностью. Также в центре внимания оказывается отец, который сражается против всех ради дочери. Зрители могут составить полный психологический портрет персонажей, отслеживая их поступки и анализируя мотивы.

В фильме представлена основная проблема человека со сверхспособностью. Комиксы о супергероях часто делают акцент на том, что такой герой страдает из-за отсутствия контроля над силой. Он боится навредить себе и близким. А если не надевает маску, чтобы скрыть личность, то становится объектом преследования. Так и Чарли боится причинить боль родителям и окружающим. Фильм не похож на традиционные комиксовые истории, но в нем тоже раскрыты проблемы супергероя.

Сценаристом новой киноадаптации романа Стивена Кинга выступил Скотт Тимс. Сериал «Ошибки прошлого» и детектив «The Quarry» свидетельствуют о том, что деятельность Тимса в роли как режиссера, так и сценариста заслуживает внимания.

Сюжет картины основан на одноименном произведении Стивена Кинга. Фильм 2022 года является ремейком экранизации бестселлера, которую зрители увидели еще в 1984 году. В это время продюсер Дино Де Лаурентис заплатил 1 000 000 долларов за право снять фильм по культовой книге Кинга. Писатель, кстати, остался недоволен результатом.

Образ Чарли МакГи воплотила 12-летняя американка Райан Кира Армстронг, которая дебютировала в большом кино в 2015 году. Впервые она появилась в известном сериале «Американская история ужасов». А предшественницей юной актрисы в первой версии «Воспламеняющей взглядом» была Дрю Бэрримор. По словам голливудской актрисы, еще до съемок мама купила ей роман Кинга, потому что девочка на обложке была похожа на маленькую Дрю.

Прототипом образа главной героини Чарли МакГи является реально существующая девочка. Ее имя Наоми, и она – родная дочь писателя Стивена Кинга.

Одну из главных ролей в фильме сыграл голливудский актер Зак Эфрон. Широкую известность он получил благодаря воплощению образа Троя Болтона в антологии «Классный мюзикл». Также в числе запоминающихся ролей: Чарли Сан-Клауд в ленте «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда» (2010) и Майк О’Доннелл в комедии «Папе снова 17» (2007).

Вот уже десять лет Чарли и ее семья в бегах. Им приходится скрываться из-за того, что девочка обладает сверхъестественными способностями, которые очень интересуют правительство. Но контролировать огонь становится сложнее, и все чаще возникает вопрос: что будет, если он вырвется наружу?

В ролях

Зак Эфрон
Зак Эфрон
Энди Маки
Глория Рубен
Глория Рубен
Капитан Холлистер
Райан Кира Армстронг
Райан Кира Армстронг
Чарли МакГи
Сидни Леммон
Сидни Леммон
Вики МакГи
Майкл Грейес
Майкл Грейес
Рейнбёрд
Кертвуд Смит
Кертвуд Смит
Доктор Джозеф Уанлес
Джон Бисли
Irv Manders
Tina Jung
Ms. Gardner
Hannan Younis
Darla Gurney
Гэвин Макивер-Райт
Gavin
Режиссер Кит Томас
Сценарист Стивен Кинг, Скотт Тимс
Композитор Коди Карпентер, Джон Карпентер, Дэниел Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 12 мая 2022
Премьера в мире 12 мая 2022
Дата выхода
26 августа 2026 Россия UPI 16+
12 мая 2022 Австралия MA15+
12 мая 2022 Австрия
12 мая 2022 Бразилия
13 мая 2022 Великобритания
12 мая 2022 Венгрия 16
13 мая 2022 Вьетнам C18
12 мая 2022 Германия
12 мая 2022 Греция K15
13 мая 2022 Дания
13 мая 2022 Испания
12 мая 2022 Италия
13 мая 2022 Канада
12 мая 2022 Нидерланды
12 мая 2022 Португалия
13 мая 2022 Румыния
13 мая 2022 США
12 мая 2022 Сингапур
12 мая 2022 Словакия 15
13 мая 2022 Турция
13 мая 2022 Финляндия
1 июня 2022 Франция
12 мая 2022 Чехия
13 мая 2022 Швеция 15
19 мая 2022 Южная Корея 12
MPAA R
Бюджет $12 000 000
Сборы в мире $15 039 250
Производство Universal Pictures, Blumhouse Productions, Weed Road Pictures
Другие названия
Firestarter, Llamas de Venganza, Brandstifter, Chamas da Vingança, Charlie, Eldfödd, Firestarter: O Poder Do Fogo, Focul viu, L'incendiaria, Mesakheket Be'Esh, Người Khởi Lửa, Ogen van vuur, Ojos de fuego, Podpaľačka, Podpalaczka, Potpaljivačica, Süütaja, Tepki, Tulisilmä, Tűzgyújtó, Uždegančioji žvilgsniu, Žhářka, Πύρινη οργή, Воспламеняющая взглядом, Подпалвачката, Потпаљивачица, Та, що породжує вогонь, 파이어스타터, ファイアスターター, 炎の少女チャーリー, 燃火的女孩, 炎の少女チャーリー：2022, 초능력 소녀의 분노, O Poder do Fogo, Поджигатель

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 13 голосов
4.6 IMDb
Написать отзыв
Обновлено 25 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Воспламеняющая взглядом - Дублированный трейлер
Воспламеняющая взглядом Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Charlie McGee Я не особенная, я монстр!
Charlie McGee [холодно заставляя кого-то загореться] Лжец... Лжец...
[сотрудник кричит в панике и боли, когда она вспыхивает]
Charlie McGee Штаны... Горят...
[сотрудник полностью охвачен пламенем]

Наша рецензия

Фантастический триллер про пирокинетику и семейные ценности.
Фантастический триллер про пирокинетику и семейные ценности. Юная Чарли МакГи (Райан Кира Армстронг) с семьей уже много лет в бегах. Ее папа Энди (Зак Эфрон) и мать Вики (Сидни Леммон) когда-то стали жертвами правительственного эксперимента по проверке опасного мутагена на людях. Вики и Энди выжили и даже завели ребенка, но влияние эксперимента наделило сверхспособностями как родителей, так и их дочку. Чарли – пирокинетик, она может управлять огнем. Это очень опасная способность, и управлению ею Энди учил дочь с детства. Но…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

7 хорроров, которые стоит посмотреть в кино этой весной
29 марта 2022 14:10 7 хорроров, которые стоит посмотреть в кино этой весной Для тех, кто хочет как следует испугаться и погрузиться в жуткую атмосферу мистики и тайн.
Зак Эфрон учит свою дочку управлять огнем в трейлере новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга
10 февраля 2022 12:56 Зак Эфрон учит свою дочку управлять огнем в трейлере новой экранизации «Воспламеняющей взглядом» Стивена Кинга Премьера фильма запланирована на 12 мая.
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Грибники их называют «стукачами»: как отыскать белые грибы в лесу даже в неурожайный год — 3 совета от «тихих охотников»
Осень, осень, ну давай у теста спросим: выберите картинку — и узнайте, что ждет вас в ближайшие три месяца
«Лучший российский телесериал» повторил сюжет дорамы – и переплюнул оригинал: получилось «вкусное и умное кино» с оценкой 8.3
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
Заварите крепкий чай и отменяйте дела: 5 шикарных британских ретро-сериалов с рейтингами до 8,2
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
За окном август, а в душе — уже сентябрь: 3 идеальных сериала, чтобы встретить осень (8,6 на IMDb — у двух из них)
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Пересняли американский хит и выпустили на «России-1»: сериал с Машковым проиграл по всем фронтам — до рейтинга 8,1 не дотянул
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше