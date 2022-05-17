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Киноафиша Рецензии «Воспламеняющая взглядом»: Рецензия Киноафиши

«Воспламеняющая взглядом»: Рецензия Киноафиши

17 мая 2022 15:21
«Воспламеняющая взглядом»: Рецензия Киноафиши

Фантастический триллер про пирокинетику и семейные ценности.

Юная Чарли МакГи (Райан Кира Армстронг) с семьей уже много лет в бегах. Ее папа Энди (Зак Эфрон) и мать Вики (Сидни Леммон) когда-то стали жертвами правительственного эксперимента по проверке опасного мутагена на людях. Вики и Энди выжили и даже завели ребенка, но влияние эксперимента наделило сверхспособностями как родителей, так и их дочку. Чарли – пирокинетик, она может управлять огнем. Это очень опасная способность, и управлению ею Энди учил дочь с детства. Но «Контора», проводившая с родителями Чарли эксперименты, ищет их, и явно не с лучшими намерениями.

С начала нулевых и по сей день поклонники хорроров застали целую волну реинтерпретаций и ремейков классических хорроров 70-80-х гг. Выходили новые «Техасская резня бензопилой», новые «Туман» и «Ужас Амитивилля», «Омен» и «Кошмар на улице Вязов», обнулился «Хэллоуин». Интересно, что это были именно разной степени успешности попытки не просто сделать покадровый ремейк, а адаптировать знакомую историю под современные реалии, киноязык, зрителя; не очередной сиквел, которых у любой хоррор-франшизы великое множество.

У одного из ключевых романов Стивена Книга «Воспламеняющая взглядом» уже есть экранизация, снятая в далеком 1984 году опытным жанровым режиссером Марком Лестером (поколение отцов знает и любит его «Коммандос» и «Разборки в маленьком Токио») с маленькой Дрю Берримор в главной роли. Назвать ту картину общепринятым шедевром сложно, но это был солидный фантастический триллер с яркими отрицательными персонажами, обаятельной главной героиней, хорошим саундтреком в стиле восьмидесятых (его сделали немецкие пионеры электроники Tangerine Dream). Вполне самодостаточное кино.

«Воспламеняющая взглядом»: Рецензия Киноафиши
Воспламеняющая взглядом

Тем не менее все не утихающая мода на восьмидесятые, подогретая «Очень странными делами» и его предшественниками и последователями, требует все новых и новых олдскульных сюжетов, поэтому и было принято решение откопать стюардессу и снова вернуться к классическому роману Кинга.

Обидно, но новая «Воспламеняющая взглядом» не привносит ничего особенного нового в историю, не создает какой-то иной концепции и не радует свежестью подачи. Наоборот, это сделанная по всем шаблонам стилизация под восьмидесятые. Начиная от знакомой работы с цветом, заканчивая электронным нагнетающим напряжение саундтреком. Последний, кстати, написал культовый режиссер Джон Карпентер, в восьмидесятых именно он числился режиссером «Воспламеняющей взглядом», но не смог завершить проект из-за работы над «Нечто». Вклад Карпентера ощутим, но одного цепляющего саундтрека мало, чтобы создать целостное впечатление от фильма.

Зак Эфрон продолжает последовательно уходить от амплуа красавчика и вполне убедителен в роли отца неординарной, но опасной для окружающих девочки. Юная Райан Кира Армстронг и вовсе украшает собой фильм, очень четко соблюдая баланс между образами хрупкого и ранимого ребенка в жестоком мире и монстра, коим она могла бы стать, не воспитай ее правильно отец. Но проблемы сценария губят все старания артистов.

«Воспламеняющая взглядом»: Рецензия Киноафиши
Воспламеняющая взглядом

Удивительным образом сценаристы обходят все сильные стороны исходного произведения, игнорируя те смыслы, которые так отличают кинговские сюжеты. Ведь лучшие романы писателя мы любим не только и не столько за саспенс и описания жестокостей (хотя в них он, конечно, велик), а за то, что каждая его страшилка про монстров – это история взросления, самоопределения, воспитания и поиска себя. А именно это фильм оставляет без внимания, например, абсолютно шапочно показывая работу девочки над своим даром (или проклятием) в раннем детстве. Чуть менее урезана ветка взаимоотношений Энди и уже несколько повзрослевшей Чарли, но и ее от книжной версии осталось мало.

В итоге мы получаем старомодный, эффектно снятый (спецэффекты, конечно, сильно улучшились за 38 лет), но в целом опциональный к просмотру хоррор, который, впрочем, наверняка заинтересует поклонников жанра.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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