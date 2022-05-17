«Воспламеняющая взглядом»: Рецензия Киноафиши

Юная Чарли МакГи (Райан Кира Армстронг) с семьей уже много лет в бегах. Ее папа Энди (Зак Эфрон) и мать Вики (Сидни Леммон) когда-то стали жертвами правительственного эксперимента по проверке опасного мутагена на людях. Вики и Энди выжили и даже завели ребенка, но влияние эксперимента наделило сверхспособностями как родителей, так и их дочку. Чарли – пирокинетик, она может управлять огнем. Это очень опасная способность, и управлению ею Энди учил дочь с детства. Но «Контора», проводившая с родителями Чарли эксперименты, ищет их, и явно не с лучшими намерениями.

С начала нулевых и по сей день поклонники хорроров застали целую волну реинтерпретаций и ремейков классических хорроров 70-80-х гг. Выходили новые «Техасская резня бензопилой», новые «Туман» и «Ужас Амитивилля», «Омен» и «Кошмар на улице Вязов», обнулился «Хэллоуин». Интересно, что это были именно разной степени успешности попытки не просто сделать покадровый ремейк, а адаптировать знакомую историю под современные реалии, киноязык, зрителя; не очередной сиквел, которых у любой хоррор-франшизы великое множество.

У одного из ключевых романов Стивена Книга «Воспламеняющая взглядом» уже есть экранизация, снятая в далеком 1984 году опытным жанровым режиссером Марком Лестером (поколение отцов знает и любит его «Коммандос» и «Разборки в маленьком Токио») с маленькой Дрю Берримор в главной роли. Назвать ту картину общепринятым шедевром сложно, но это был солидный фантастический триллер с яркими отрицательными персонажами, обаятельной главной героиней, хорошим саундтреком в стиле восьмидесятых (его сделали немецкие пионеры электроники Tangerine Dream). Вполне самодостаточное кино.

Воспламеняющая взглядом

Тем не менее все не утихающая мода на восьмидесятые, подогретая «Очень странными делами» и его предшественниками и последователями, требует все новых и новых олдскульных сюжетов, поэтому и было принято решение откопать стюардессу и снова вернуться к классическому роману Кинга.

Обидно, но новая «Воспламеняющая взглядом» не привносит ничего особенного нового в историю, не создает какой-то иной концепции и не радует свежестью подачи. Наоборот, это сделанная по всем шаблонам стилизация под восьмидесятые. Начиная от знакомой работы с цветом, заканчивая электронным нагнетающим напряжение саундтреком. Последний, кстати, написал культовый режиссер Джон Карпентер, в восьмидесятых именно он числился режиссером «Воспламеняющей взглядом», но не смог завершить проект из-за работы над «Нечто». Вклад Карпентера ощутим, но одного цепляющего саундтрека мало, чтобы создать целостное впечатление от фильма.

Зак Эфрон продолжает последовательно уходить от амплуа красавчика и вполне убедителен в роли отца неординарной, но опасной для окружающих девочки. Юная Райан Кира Армстронг и вовсе украшает собой фильм, очень четко соблюдая баланс между образами хрупкого и ранимого ребенка в жестоком мире и монстра, коим она могла бы стать, не воспитай ее правильно отец. Но проблемы сценария губят все старания артистов.

Воспламеняющая взглядом

Удивительным образом сценаристы обходят все сильные стороны исходного произведения, игнорируя те смыслы, которые так отличают кинговские сюжеты. Ведь лучшие романы писателя мы любим не только и не столько за саспенс и описания жестокостей (хотя в них он, конечно, велик), а за то, что каждая его страшилка про монстров – это история взросления, самоопределения, воспитания и поиска себя. А именно это фильм оставляет без внимания, например, абсолютно шапочно показывая работу девочки над своим даром (или проклятием) в раннем детстве. Чуть менее урезана ветка взаимоотношений Энди и уже несколько повзрослевшей Чарли, но и ее от книжной версии осталось мало.

В итоге мы получаем старомодный, эффектно снятый (спецэффекты, конечно, сильно улучшились за 38 лет), но в целом опциональный к просмотру хоррор, который, впрочем, наверняка заинтересует поклонников жанра.