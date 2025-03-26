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Постер сериала Киностудия
Постер сериала Киностудия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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2 постера
Киноафиша Сериалы Киностудия

Киностудия (2025 - …)

The Studio 18+
Год выпуска 2025
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 35 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность сериала 5 часов 50 минут

О чем сериал

Пока киноиндустрия изо всех сил борется за выживание и актуальность, Мэтт и его основная команда постоянно конфликтующих руководителей сталкиваются с собственными комплексами, пытаясь справиться с самовлюбленными артистами и алчными корпоративными боссами. Их бесконечное стремление создать великие фильмы сопровождается нервным напряжением, которое прячется за фасадом строгих деловых костюмов. Каждая вечеринка, визит на съемочную площадку, кастинг, маркетинговое совещание и церемония награждения становится для них шансом либо на ослепительный успех, либо на катастрофу, способную завершить карьеру. Для Мэтта, который живет и дышит кино, это работа всей его жизни. Но вполне возможно, что она и погубит его.

Киностудия - трейлер первого сезона
Киностудия  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Сет Роген
Сет Роген
Шарлиз Терон
Шарлиз Терон
Зак Эфрон
Зак Эфрон
Кэтрин О'Хара
Кэтрин О'Хара
Николас Столлер
Николас Столлер
Пол Дано
Пол Дано
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
8.1 IMDb
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Сезоны
Киностудия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Мэтт Ремик (Сет Роген) чертовски любит кино. Не имея романтических отношений и друзей, помимо коллег, Мэтт все время проводит на голливудской студии или за пересмотром старых фильмов. Когда главу компании Continental Studios (Кэтрин О'Хара) увольняют, генеральный директор в лице Брайана Крэнстона внезапно предлагает Мэтту занять вакантное место. Мужчина вне себя от радости, вот только условие получения должности специфическое. При новом руководстве студия обязана выпустить следующую…
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Новости о сериале
Продюсер Сет Роген делает голливудские фильмы в трейлере сериала «Киностудия»
Продюсер Сет Роген делает голливудские фильмы в трейлере сериала «Киностудия»
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