Пока киноиндустрия изо всех сил борется за выживание и актуальность, Мэтт и его основная команда постоянно конфликтующих руководителей сталкиваются с собственными комплексами, пытаясь справиться с самовлюбленными артистами и алчными корпоративными боссами. Их бесконечное стремление создать великие фильмы сопровождается нервным напряжением, которое прячется за фасадом строгих деловых костюмов. Каждая вечеринка, визит на съемочную площадку, кастинг, маркетинговое совещание и церемония награждения становится для них шансом либо на ослепительный успех, либо на катастрофу, способную завершить карьеру. Для Мэтта, который живет и дышит кино, это работа всей его жизни. Но вполне возможно, что она и погубит его.