Вышел трейлер нового сериала от режиссера и сценариста «Хода королевы»

Кабельный канала AMC и сервис AMC+ представили дебютный трейлер шестисерийного ретро-детектива «Месье Спейд» (Monsieur Spade), производством которого занимается создатель мини-сериала «Ход королевы» Скотт Фрэнк. Предстоящий сериал расскажет о новых похождениях легендарного сыщика Сэма Спейда — главного героя классического романа Дэшила Хэммета «Мальтийский сокол». Титульную роль сыграл Клайв Оуэн.

Действие криминальной драмы развернется в 1963 году спустя некоторое время после завершения алжирской войны. Маститый детектив из Сан-Франциско Сэм Спейд ушел в отставку и мирно провожает на юге Франции, однако прошлое находит его и там — желанному покою приходит конец после возвращения его заклятого врага. В одном из местных монастырей происходит зверское убийство шести монахинь, и пока весь город скорбит, на поверхность всплывают некие тайны, благодаря которым Спейду удается найти зацепки. Величайший сыщик узнает, что убийство женщин каким-то образом связано с загадочным ребенком, по слухам, обладающим уникальным даром.

В основной актерский состав вошли также Ребекка Рут, Луиз Бургуэн, Кара Боссом, Дени Меноше, Кьяра Мастроянни, Мэттью Бирд, Стэнли Вебер, Жонатан Заккаи и Оскар Лесаж. Скотт Фрэнк самостоятельно поставил все эпизоды и выступил соавтором сценария вместе с Томом Фонтаной («Лжец, Великий и Ужасный», «Город на холме»). Наряду с последними в продюсерскую команду вошли Оуэн и обладатель премии «Оскар» Барри Левинсон («Человек дождя»).

Премьера «Месье Спейда» состоится в начале 2024 года.