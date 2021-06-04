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Постер к сериалу История Лизи
Постер к сериалу История Лизи
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Киноафиша Сериалы История Лизи
История Лизи (2021 - …) Lisey's Story 18+
Год выпуска 2021
Страна США/Чили
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

«История Лизи» — драматический мини-сериал производства Apple TV+, в основу которого лег одноименный роман Стивена Кинга. Писатель также выступил в роли сценариста проекта. В центре сюжета находится Лизи Лэндон — вдова прославленного писателя Скотта Лэндона. Два года назад его застрелил ненавистник, и Лизи так и не смогла пережить это событие. После себя Скотт оставил множество рукописей, среди которых в том числе есть и неопубликованные. Одержимый творчеством Лэндона Джим Дули начинает преследовать Лизи, но даже он оказывается не так страшен, как прошлое Скотта, которое не оставляет своей вдове.

История Лизи - трейлер
История Лизи
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джулианна Мур
Джулианна Мур Lisey Landon
Клайв Оуэн
Клайв Оуэн Scott Landon
Сон Ган
Сон Ган
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли Darla Debusher
Дэйн ДеХаан
Дэйн ДеХаан Jim Dooley
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
История Лизи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Слушать саундтрек сериала История Лизи
Кадры из сериала
Интересные факты

«Истории Лизи» — сериал, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Писатель неоднократно признавался, что это одно из самых любимых его произведений собственного сочинения. Авторство сценария всех восьми эпизодов тоже принадлежит Кингу. Он решил сам адаптировать текст, и это стало большой удачей для проекта, поскольку Кинг редко берется за такую работу.

Роман «Истории Лизи» Стивен Кинг посвятил своей супруге. По словам автора, он хотел рассказать о долгой супружеской жизни и ее аспектах, известных только двоим, а также пропасти между личным и публичным пространством.

Роль главной героини в проекте исполнила Джулианна Мур. Примечательно, что актриса впервые сыграла центрального персонажа в многосерийном проекте.

Стивен Кинг также выступил исполнительным продюсером проекта.

Роман «Истории Лизи», который читатели увидели в 2006 году, основан на реальных событиях. За семь лет до того, как взяться за эту историю, Кинг попал в автокатастрофу, которая чуть не стоила ему жизни.

Некоторые критики отметили, что в сюжете «Историй Лизи» Кинг зачастую повторяет сам себя. Например, ряд финальных сцен сразу же отсылают к концовке романа «Роза Марена».

На порталах Metacritic и Rotten Tomatoes проект получил довольно низкие оценки от критиков. Им показалось, что сериал изобилует лишними деталями, которые уводят зрительское внимание от основной линии.

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