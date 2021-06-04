Интересные факты

«Истории Лизи» — сериал, снятый по мотивам одноименного романа Стивена Кинга. Писатель неоднократно признавался, что это одно из самых любимых его произведений собственного сочинения. Авторство сценария всех восьми эпизодов тоже принадлежит Кингу. Он решил сам адаптировать текст, и это стало большой удачей для проекта, поскольку Кинг редко берется за такую работу.

Роман «Истории Лизи» Стивен Кинг посвятил своей супруге. По словам автора, он хотел рассказать о долгой супружеской жизни и ее аспектах, известных только двоим, а также пропасти между личным и публичным пространством.

Роль главной героини в проекте исполнила Джулианна Мур. Примечательно, что актриса впервые сыграла центрального персонажа в многосерийном проекте.

Стивен Кинг также выступил исполнительным продюсером проекта.

Роман «Истории Лизи», который читатели увидели в 2006 году, основан на реальных событиях. За семь лет до того, как взяться за эту историю, Кинг попал в автокатастрофу, которая чуть не стоила ему жизни.

Некоторые критики отметили, что в сюжете «Историй Лизи» Кинг зачастую повторяет сам себя. Например, ряд финальных сцен сразу же отсылают к концовке романа «Роза Марена».

На порталах Metacritic и Rotten Tomatoes проект получил довольно низкие оценки от критиков. Им показалось, что сериал изобилует лишними деталями, которые уводят зрительское внимание от основной линии.