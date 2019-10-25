«Три секунды»: Рецензия Киноафиши

Не то триллер, не то боевик, в котором слишком много драмы и клише, зато стиль и экшн на месте.

Брутальный поляк Питер Козлов (Юэль Киннаман) всегда серьёзен: он не привык шутить. Однажды кто-то загляделся на его жену (Ана де Армас) в баре, после чего попал в морг, а сам Питер уехал в тюрьму на 20 лет. Но Америка – страна возможностей, и вот уже Козлова вытаскивает из заключения ФБР, чтобы он внедрился в польскую мафию и собрал компромат на её главаря, Климека (Юджин Липински). Куратором Питера становится хладнокровная Вилкокс (Розамунд Пайк), у которой есть свой босс, не лучше (Клайв Оуэн).

За четыре года под прикрытием Козлов раскапывает столько, что хватает даже на дипломата, но во время решающей операции его подельник (Матеуш Косьцюкевич) убивает копа под прикрытием, и всё идёт наперекосяк. В итоге герой оказывается между двух огней: в наказание за промах Климек командирует его в тюрьму, руководить там сбытом наркотиков, а ФБР отказывается его вытаскивать, пока он не соберёт новые доказательства. И, конечно, все напоминают ему, как важно беречь здоровье жены и дочери. А тут ещё местный детектив полиции (Коммон) начинает интересоваться историей Козлова.

«Три секунды» – фильм насколько предсказуемый, настолько и обаятельный. Правда, описание и локализованное название (в оригинале – «Информатор») обещают захватывающий экшн, а его ещё нужно дождаться. Большая часть фильма – это метания героя в тисках обстоятельств, которые не порадуют ничем хорошим. История долго пытается пробудить у зрителя эмпатию, но делает это по-бандитски грубо и навязчиво. Как и Козлов, мы долго терпим её предсказуемые приёмы и плохую драму и, если бы компанию нам составлял не Юэль Киннаман, неизвестно, дотерпели ли бы.

«Три секунды»

Как это часто бывает в жанровом кино, актёры тут – главное украшение. Клайв Оуэн играет образцового мерзавца, у которого все средства хороши; ничего особенного, но британец не часто появляется на экране, так что уже приятно. Розамунд Пайк – вышколенный агент, слишком правильная, но, конечно же, сочувствующая Козлову. Ну и сам Юэль Киннаман, идеальный герой боевика, который выглядит органично по любую сторону баррикад. Хочется, чтобы шведу наконец дали достойную роль, где можно играть не только мышцами и оскалом, но даже из предложенного минимума средств Киннаман выжимает максимум.

Тем, кто продержится час с лишним, пока герои придумывают самый отвратительный способ подставить Козлова, воздастся. Когда протагонист оказывается в тюрьме, пружина драматургии уже достаточно закручена, чтобы не отвлекаться. Наступает время приключений: делёжка коек, расовый вопрос, конфликт банд, наркотики в неожиданных местах, драка один на один и один против всех, заточка в ухе – то, что нужно, чтобы взбодриться. Кульминация – осада тюремной вышки, которую Козлов захватывает, взяв заложника. Здесь мы наконец понимаем, откуда «три секунды» в названии фильма и чем герой занимался в прошлом.

На смачном экшне фильм не останавливается и дожимает напряжённым, хоть и предсказуемым финалом. Центральный конфликт долга и справедливости в итоге разрешается классически: справедливость всё побеждает, главное – найти единомышленников. За этот рыцарско-пацанский пафос подобным фильмам можно простить многое. Потому боевики и выглядят сейчас особенно старомодно, что не стесняются говорить просто о сложном: если нужно – дерись, не поступайся принципами, всегда помни о семье, никогда не сдавайся. Инъекция такой простой, но действенной моралью может быть очень кстати, когда за повседневными делами теряется смысл происходящего. Не потому, что она указывает на врага и предлагает оружие, а потому, что помогает расставить приоритеты, напоминая о твоих собственных принципах. Ну, и начальник потом не кажется такой проблемой.

Евгений Ермакович