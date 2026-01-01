Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Харрисон Форд. Герой Голливуда

Харрисон Форд. Герой Голливуда

Harrison Ford: Hollywood Hero 18+
О фильме

За Харрисоном Фордом закрепилась слава отважного любителя приключений благодаря его звездным ролям во франшизе про Индиану Джонса, дилогии «Бегущий по лезвию» и ярких боевиках «Игры патриотов», «Беглец», «Самолет президента». Но мало кто знает его не как актера, а как человека. Кто такой Харрисон Форд, когда камеры выключаются и он остается один? Создатели этого фильма хотят показать, что в жизни Форда приключений не меньше, чем у его персонажей на экране. Долгие годы он не мог пробиться в кино и даже в какой-то момент оставил актерство, выбрав профессию плотника. Однако случайная встреча изменило все, вернув Харрисона к его любимому делу и подарив ему мировую славу.

Страна Великобритания
Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2023
Бюджет 100 000 GBP
Производство Entertain Me Productions
Другие названия
Harrison Ford: Hollywood Hero, Harrison Ford. Hollywoodi kangelane
Режиссер
Louis Dubreuil
В ролях
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Дэниел Крэйг
Дэниел Крэйг
Венди Крюсон
Венди Крюсон
Харрисон Форд
Харрисон Форд
Энн Хеч
Энн Хеч
Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Харрисон Форд. Герой Голливуда

