За Харрисоном Фордом закрепилась слава отважного любителя приключений благодаря его звездным ролям во франшизе про Индиану Джонса, дилогии «Бегущий по лезвию» и ярких боевиках «Игры патриотов», «Беглец», «Самолет президента». Но мало кто знает его не как актера, а как человека. Кто такой Харрисон Форд, когда камеры выключаются и он остается один? Создатели этого фильма хотят показать, что в жизни Форда приключений не меньше, чем у его персонажей на экране. Долгие годы он не мог пробиться в кино и даже в какой-то момент оставил актерство, выбрав профессию плотника. Однако случайная встреча изменило все, вернув Харрисона к его любимому делу и подарив ему мировую славу.