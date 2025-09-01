Меню
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

1 сентября 2025 14:02
Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

Первый проект культового режиссера после «Мертвые не умирают» (2019).

Стрим-сервис MUBI выпустил тизер-трейлер новой ленты Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», мировая премьера которого состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. В дальнейшем фильм будет показан на Нью-Йоркском кинофестивале, а театральный релиз за рубежом состоится 24 декабря.

Картина состоит из трех глав. Действие части «Отец» разворачивается на Северо-востоке США, действие части «Мать» — в Дублине, а действие части «Сестра, брат» — в Париже.

Официальный синопсис гласит:

«Это художественный фильм, тщательно выстроенный в форме триптиха. Все три истории посвящены отношениям между взрослыми детьми и их порядком отстраненными родителями. События каждой из глав имеют место в настоящем, но в трех разных странах. Картина представляет собой серию исследований характеров, тихих, наблюдательных и непредвзятых — это комедия, которая, впрочем, переплетается с меланхолией».

В актерский состав вошли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Майем Биалик, Вики Крипс, Шарлотта Рэмплинг, Сара Грин, Индия Мур, Люка Сабба, Франсуаза Лебрун. Джармуш снял фильм по собственному оригинальному сценарию.

Юрий Волошин
