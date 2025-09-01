Том Уэйтс поднимает рюмку чая в трейлере фильма Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат»

Первый проект культового режиссера после « Мертвые не умирают » (2019).

Стрим-сервис MUBI выпустил тизер-трейлер новой ленты Джима Джармуша «Отец, мать, сестра, брат», мировая премьера которого состоялась 31 августа на Венецианском кинофестивале. В дальнейшем фильм будет показан на Нью-Йоркском кинофестивале, а театральный релиз за рубежом состоится 24 декабря.

Картина состоит из трех глав. Действие части «Отец» разворачивается на Северо-востоке США, действие части «Мать» — в Дублине, а действие части «Сестра, брат» — в Париже.

Официальный синопсис гласит:

«Это художественный фильм, тщательно выстроенный в форме триптиха. Все три истории посвящены отношениям между взрослыми детьми и их порядком отстраненными родителями. События каждой из глав имеют место в настоящем, но в трех разных странах. Картина представляет собой серию исследований характеров, тихих, наблюдательных и непредвзятых — это комедия, которая, впрочем, переплетается с меланхолией».

В актерский состав вошли Кейт Бланшетт, Адам Драйвер, Том Уэйтс, Майем Биалик, Вики Крипс, Шарлотта Рэмплинг, Сара Грин, Индия Мур, Люка Сабба, Франсуаза Лебрун. Джармуш снял фильм по собственному оригинальному сценарию.