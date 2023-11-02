«Ногти»: Рецензия Киноафиши

Девушка за рулем поет Total Eclipse of The Heart — хит 80-х певицы Бонни Тайлер. И песня вводит нас в атмосферу ностальгического прошлого. А на самом деле ретрофутуристического мира, где люди неряшливо одеваются, слушают старые песни и как настоящие консерваторы все время едят невкусный суп навынос из ночного гастронома. Заодно саундтрек в открывающей сцене погружает в тему любовной меланхолии и «полного затмения сердца» — состояния, когда бывает трудно разобраться в чувствах. В треке звучит фраза «Время от времени я осознаю, что ты всегда будешь единственным, кто принял меня такой, какая я есть», и это коррелирует с экспозицией фильма о некоем научном изобретении, которое якобы находит для человека единственно подходящую пару.

Анна (та самая девушка из авто) работает в институте, где специальная машина по анализу ногтевой пластины выясняет, влюблены ли друг в друга партнеры. Она строит отношения с Райаном, и у них все хорошо, ведь результат новомодного теста показывает «положительно». Любовь стала алгоритмом, и героиня чувствует, что что-то не так. По мнению ученых, человек может испытывать чувства только к одному партнеру. Но эта теория вдребезги разрушается, когда сотрудница института влюбляется в своего коллегу Амира, с которым у нее тоже «положительно».

В эпоху стримингов стало возможным смотреть фестивальные новинки почти сразу, не дожидаясь по полгода, а то и год кинотеатрального проката (в случае России к тому же не всегда легального). Вот и «Ногти» с Джесси Бакли ( «Говорят женщины» ) и Джереми Алленом Уайтом ( «Медведь» , «Бесстыжие» ), чья премьера состоялась на кинофестивале в Торонто в сентябре этого года, уже выходит на Apple TV+. Фантастическую драму с артистами — восходящими звездами снял греческий режиссер Христос Нику , поставивший медитативную мелодраму «Яблоки» и бывший второй режиссер Йоргоса Лантимоса .

Ногти

Картина «Ногти» прежде всего играет с нашим безоговорочным доверием к разного рода аппаратам. Гаджеты в современных реалиях как будто даже лучше рассказывают людям о них самих, чем сигналы, генерируемые нашим собственным телом. Например, приложение того же Apple уж точно знает больше о нашем здоровье.

И Нику, будучи представителем греческой «странной волны», делает невозмутимый фильм, который запросто мог бы быть одним из лучших эпизодов «Черного зеркала» о влиянии технологий на нашу жизнь.

Нику в равной степени интересно и подробно исследует то, как люди влюбляются друг в друга, на примере романа Анны и Амира, и то, как у человека могут возникать сомнения из-за угасающих чувств (снова Анна и Райан). К этому киноэксперименту подключается талант всех троих участников любовного треугольника. «Ногти» идет в не паханое ромкомами поле отношений, когда влюбленность проходит и наступает время каждодневной работы над сохранением теплой связи.

Ногти

Правда, трудно поверить в то, что некий тест вроде странной версии ПЦР на Covid-19 раскроет все о романтической совместимости при помощи дурацких вопросов и принятого в дары для анализа ногтя. Все дело в не слишком удачно проработанной концепции научного освоения такой нерациональной и не поддающейся анализу любви. Тем не менее сюжет о страхе потерянного времени в очередном романе и желании услышать вердикт от кого-то/чего-то всезнающего, кажется, имеет большой потенциал.