Ногти, 2023

Действие разворачивается в альтернативной реальности и вращается вокруг учреждений, специализирующихся на исследованиях отношений пар — они определяют степень влюбленности людей. Ученые сконструировали машину, умеющую с помощью одного человеческого ногтя определять уровень счастья в романтическом союзе. В центре повествования — ассистентка одного из таких институтов по имени Анна, ее наставник Амир и бойфренд девушки Райан . С последним Анна состоит в давних «сертифицированных» отношениях, но, несмотря на это, ее начинает сильно тянуть к своему инструктору.