Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Руслан и Людмила. Больше, чем сказка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ногти Ногти
Киноафиша Фильмы Ногти
Fingernails

Ногти, 2023

2023 / Австралия / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Действие разворачивается в альтернативной реальности и вращается вокруг учреждений, специализирующихся на исследованиях отношений пар — они определяют степень влюбленности людей. Ученые сконструировали машину, умеющую с помощью одного человеческого ногтя определять уровень счастья в романтическом союзе. В центре повествования — ассистентка одного из таких институтов по имени Анна, ее наставник Амир и бойфренд девушки Райан . С последним Анна состоит в давних «сертифицированных» отношениях, но, несмотря на это, ее начинает сильно тянуть к своему инструктору.

Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Христос Нику
Христос Нику
В ролях
Джереми Аллен Уайт
Джереми Аллен Уайт
Энни Мерфи
Энни Мерфи
Джесси Бакли
Джесси Бакли
Риз Ахмед
Риз Ахмед
Люк Уилсон
Люк Уилсон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ногти 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
К выходу готовится научно-фантастический фильм о любви с Джесси Бакли и Ризом Ахмедом Сервис Apple представил кадры и огласил дату премьеры.
Написать
17 августа 2023 13:51
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Ошибка первоклассника: Малахов крупно опозорился на всю страну
Этот тест раскроет, какая ваша лучшая черта
Соблазнительные формы: Лорак раздалась вширь, но в нее сложно не влюбиться
«Уже пожалел»: Тарасов заговорил о непростом расставании с женой и детьми
«Ничего себе»: народ никак не ожидал, что 86-летняя Эдита Пьеха без грима так хороша
3 знака Зодиака, которые постоянно принимают неправильные решения
Разинете рты, увидев 46-летнюю Тоневу из «Фабрики звезд»: внимание на лицо и бедра
Один в один Колян: вот с кем жила Лера из «Реальных пацанов» больше 10 лет
Пустился во все тяжкие: раскрыты детали ссоры Тарасовой и Ягудина
«Дядя Петя, ты дурак?»: ахнете, увидев, каким с годами стал Сережа из фильма Данелии
Ради миллиона: Плющенко чуть не погубил известного фигуриста
Такого не ожидали даже от Валиевой: ледовое шоу Навки потрясло людей
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше