Бордерлендс - финальный дублированный трейлер
Киноафиша Трейлеры Бордерлендс. Финальный дублированный трейлер

Бордерлендс. Финальный дублированный трейлер

Дата публикации: 25 июля 2024
Бордерлендс – Одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору - свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.
vadim.povetkin 8 августа 2024, 21:43
Мне 40 лет. играл в игру. фильм смотрится на легка.актеры правда подобранны не акти кроме девочки тины. думаю молодёжи зайдет( даже кто не играл в игру) 2 часть игры самая лучшая- если кто захочет после просмотра поиграть.
8 августа 2024, 21:43 Ответить
besyara333 9 августа 2024, 16:35
Интересно первые минут 15, потом отчаяная шляпа..
9 августа 2024, 16:35 Ответить
Максим Евдокимов 10 августа 2024, 13:45
Мне фильм, понравился. Моя оценка 10-10⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐👍👍👍
10 августа 2024, 13:45 Ответить
Павел Ерохин 10 августа 2024, 14:31
Прикольное приключение с хорошими актёрами
10 августа 2024, 14:31 Ответить
t.glumova2013 10 августа 2024, 19:09
Очень проходная картина, скомканный и предсказуемый сценарий, финал нелепейший
10 августа 2024, 19:09 Ответить
Лариса Киселева 12 августа 2024, 11:39
Класс. Особенно робот умора. Рекомендую
12 августа 2024, 11:39 Ответить
Semen Kamnev 12 августа 2024, 13:42
Ни сюжета, ни раскрытия персонажей, лор зарыт, главная герояни вызывает лишь ассоциации с кассиршой. И да, юмор от Кахи и Серго перекачевал сюда, вроде есть Кевин Харт, но юмора вообще нет, это наверное первый фильм от которого я чуть не уснул в кинотеатре. Так что пацаны-лучше поиграйте в саму игру
12 августа 2024, 13:42 Ответить
ysemenova111 13 августа 2024, 10:33
Фильм понравился
13 августа 2024, 10:33 Ответить
Weteran Mc 15 августа 2024, 23:38
Посмотрел премьеру фантастического экшен боевика, снятого по мотивам компьютерной игры - «Бордерлендс».

Сюжет фильма повествует об охотнице за головами Лилит, которую находит влиятельный бандит Атлас и отправляет на родную ей планету Пандору в поисках его дочери Тины.
Лилит, прибыв на Пандору, находит последнюю локацию Тины и понимает, что девочку-подростка ищет не только она, но и до зубов вооружённые конкуренты. Да и дочка Атласа не так проста, как кажется. Всех этих героев теперь ждут головокружительные приключения, за которыми наблюдать одно удовольствие.

Кино получилось через чур динамичным, экшен на протяжении всего экранного времени. Съёмки масштабные и атмосферные, спецэффекты яркие и зрелищные. Финал получился эпичным и даже удивил.

Не знаю, кому как, но мне фильм понравился. Хотя до просмотра об этой игре ничего даже не слышал.

Моя оценка: 10 из 10. 👍
15 августа 2024, 23:38 Ответить
Игорь Николаевич 22 августа 2024, 14:15
Очень крутой фильм Я помню играл в эту игру но не до конца проходил игра очень прикольно кстати фильм 10 из 10 мне очень понравилось ходил на Астрал здесь на винни-пух кровь у него два очень вежливый хорошие люди спасибо вам Кристалл за то что показываете такой крутой фильмы и так далее вас офигенный кинотеатр спасибо и вкусный попкорн классный фильм мне понравилось
22 августа 2024, 14:15 Ответить
Киноафиша.инфо 22 августа 2024, 18:34
в ответ на сообщение Weteran Mc от 15 августа 2024, 23:38
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
22 августа 2024, 18:34 Ответить
Киноафиша.инфо 22 августа 2024, 18:34
в ответ на сообщение Игорь Николаевич от 22 августа 2024, 14:15
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
22 августа 2024, 18:34 Ответить
Станислав Ян 26 августа 2024, 14:12
Весело, не глубоко, но весело
26 августа 2024, 14:12 Ответить
EzhidzeVAVA 11 апреля 2025, 12:51
Восторг, буду пересматривать не 1 раз
11 апреля 2025, 12:51 Ответить
5.8 Бордерлендс
Бордерлендс боевик, приключения, комедия, 2024, США
