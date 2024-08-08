Бордерлендс
– Одна из самых известных охотниц за головами во Вселенной, по имени Лилит, терпеть не может две вещи: Пандору - свою родную планету, и Атласа – редкого отброса и влиятельного бандита. И все же ей придется иметь дело и с тем, и с другим: отправившись на поиски дочери Атласа на Пандору, она объединяется с другими искателями приключений. Вместе эти далеко не герои должны сразиться с инопланетной расой, жестокими охотниками, раскрыть один из самых страшных секретов планеты и, в придачу, спасти мир от надвигающегося зла! Если кто и способен все это провернуть со стилем, то это они.
Сюжет фильма повествует об охотнице за головами Лилит, которую находит влиятельный бандит Атлас и отправляет на родную ей планету Пандору в поисках его дочери Тины.
Лилит, прибыв на Пандору, находит последнюю локацию Тины и понимает, что девочку-подростка ищет не только она, но и до зубов вооружённые конкуренты. Да и дочка Атласа не так проста, как кажется. Всех этих героев теперь ждут головокружительные приключения, за которыми наблюдать одно удовольствие.
Кино получилось через чур динамичным, экшен на протяжении всего экранного времени. Съёмки масштабные и атмосферные, спецэффекты яркие и зрелищные. Финал получился эпичным и даже удивил.
Не знаю, кому как, но мне фильм понравился. Хотя до просмотра об этой игре ничего даже не слышал.
Моя оценка: 10 из 10. 👍
