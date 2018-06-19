«8 подруг Оушена»: Рецензия Киноафиши
Выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен тут же начинает воплощать план, который она годами разрабатывала, сидя за решеткой. Заручившись поддержкой своей давней сообщницы Лу Миллер, она подбирает команду. Все-таки грабить музеи - это вам не казино обманывать, поэтому отбирают они лучших из лучших. А жертвой аферы становится всемирно известная актриса Дафна Клюгер, благодаря которой мошенницы собираются выманить из хранилища Cartier колье стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов. Девушки приступают к оттачиванию и доскональной проверке каждого пункта их плана. Ведь любой ляп и неточность могут привести к тому, что им не удастся обвести всех вокруг пальца, и они всем составом могут оказаться за решеткой.
Поставил женскую версию «Оушена» режиссер Гэри Росс («Голодные игры», «Плезантвиль»). Для своей версии идеального ограбления он подобрал совершенно потрясающий состав актрис, а сюжет зациклен не только на очередном гениальном мошенничестве с кучей твистов, переворачивающих все с ног на голову. Авторы вспоминают и о герое Джорджа Клуни, куда ж без него-то, который вроде как умер, но его возвращение возможно при хороших сборах и реакции публики. А из его «друзей» в «8 подругах Оушена» появляются Рубен, он же Эллиотт Гулд, и всегда всех спасающий китаец Йен (Цинь Шаобо). Что дает надежду на появление в продолжениях, а судя по американским сборам их не избежать, и других, более колоритных, значимых и узнаваемых персонажей.
Сандра Буллок, перехватив инициативу у Джорджа Клуни и, по всей видимости, так и оставив его в космической «Гравитации», сама решила попытать счастье, набрав команду единомышленниц и начав коллекционировать драгоценности на безбедную старость. Ее правой рукой стала Кейт Бланшетт, которая меняет в «8 подругах Оушена» наряды как перчатки и изображает женский вариант героя Брэда Питта, если брать в расчет количество поглощаемой ею еды в каждой сцене. Взбалмошной кинозвездой предстает перед зрителями обладательница премии «Оскар» Энн Хэтэуэй, а главной эксцентричной особой картины стала, конечно же, неподражаемая Хелена Бонем Картер. За мужскую половину в фильме отвечают Ричард Армитедж из трилогии про «Хоббита» и Джеймс Корден («Чем дальше в лес», «Хоть раз в жизни»), мечтающий засадить всех виновных за решетку.
Во время и после просмотра не покидает лишь одна мысль - как же, оказывается, не хватало в кино именно этой истории о бесконечных родственниках и друзьях Дэнни Оушена, готовых на все ради «семьи», грабящих изящно и со вкусом. «8 подруг Оушена» продолжают эту традицию. Ведь это просто идеальная формула успеха. Истории о кражах можно придумывать бесконечно, а героев-героинь менять как вздумается, не забывая передавать эстафету от любимых публикой героев новичкам. Пока создатели дали отдохнуть Джорджу Клуни и его команде, которые упоминаются вскользь, все внимание кинопублики принадлежит Сандре Буллок и ее сборной, где каждая женщина стоит как минимум пару десятков мужчин.
Картина «8 подруг Оушена» - это такой беспроигрышный вариант, где участники могут быть как угодно перемешаны, но при этом общая концепция останется неизменной. Новой команде удалось повторить главные заветы Стивена Содерберга под чутким его руководством – сюжет, разнообразные гаджеты, операторская работа, музыка и шуточки. Все это зрители хорошо знают и принимают. И, похоже, за ограблениями и красивыми женщинами, особенно когда они за работой, можно наблюдать бесконечно… Они буквально два часа показывают зрителям, как подбирается команда, обсуждается план и идет подготовка к ограблению. А затем женщины наслаждаются обществом бриллиантов и победой над мужчинами, которые успели попортить им до этого кровушки. Проект все еще не теряет своей легкости, и это тот самый жанровый вариант, на который не жалко ни денег, ни времени, потому что зрители уже точно знают, что смогут получить при просмотре – хорошее настроение, пару шуток, которыми можно воспользоваться для поддержания разговора, и приятное ожидание очередного продолжения. Ведь, судя по «8 подругам Оушена», у создателей еще хватает идей и франшизе еще очень далеко до того момента, когда история и герои окончательно выдохнутся.
Дмитрий Бортников
В российском прокате с 21 июня 2018 года
Расписание и покупка билетов на фильм «8 подруг Оушена»