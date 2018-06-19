«8 подруг Оушена»: Рецензия Киноафиши

Бриллиантовое ограбление

Выйдя из тюрьмы, Дебби Оушен тут же начинает воплощать план, который она годами разрабатывала, сидя за решеткой. Заручившись поддержкой своей давней сообщницы Лу Миллер, она подбирает команду. Все-таки грабить музеи - это вам не казино обманывать, поэтому отбирают они лучших из лучших. А жертвой аферы становится всемирно известная актриса Дафна Клюгер, благодаря которой мошенницы собираются выманить из хранилища Cartier колье стоимостью сто пятьдесят миллионов долларов. Девушки приступают к оттачиванию и доскональной проверке каждого пункта их плана. Ведь любой ляп и неточность могут привести к тому, что им не удастся обвести всех вокруг пальца, и они всем составом могут оказаться за решеткой.

Кадр из фильма «8 подруг Оушена»

Поставил женскую версию «Оушена» режиссер Гэри Росс («Голодные игры», «Плезантвиль»). Для своей версии идеального ограбления он подобрал совершенно потрясающий состав актрис, а сюжет зациклен не только на очередном гениальном мошенничестве с кучей твистов, переворачивающих все с ног на голову. Авторы вспоминают и о герое Джорджа Клуни, куда ж без него-то, который вроде как умер, но его возвращение возможно при хороших сборах и реакции публики. А из его «друзей» в «8 подругах Оушена» появляются Рубен, он же Эллиотт Гулд, и всегда всех спасающий китаец Йен (Цинь Шаобо). Что дает надежду на появление в продолжениях, а судя по американским сборам их не избежать, и других, более колоритных, значимых и узнаваемых персонажей.

Кадр из фильма «8 подруг Оушена»

Сандра Буллок, перехватив инициативу у Джорджа Клуни и, по всей видимости, так и оставив его в космической «Гравитации», сама решила попытать счастье, набрав команду единомышленниц и начав коллекционировать драгоценности на безбедную старость. Ее правой рукой стала Кейт Бланшетт, которая меняет в «8 подругах Оушена» наряды как перчатки и изображает женский вариант героя Брэда Питта, если брать в расчет количество поглощаемой ею еды в каждой сцене. Взбалмошной кинозвездой предстает перед зрителями обладательница премии «Оскар» Энн Хэтэуэй, а главной эксцентричной особой картины стала, конечно же, неподражаемая Хелена Бонем Картер. За мужскую половину в фильме отвечают Ричард Армитедж из трилогии про «Хоббита» и Джеймс Корден («Чем дальше в лес», «Хоть раз в жизни»), мечтающий засадить всех виновных за решетку.

Кадр из фильма «8 подруг Оушена»

Во время и после просмотра не покидает лишь одна мысль - как же, оказывается, не хватало в кино именно этой истории о бесконечных родственниках и друзьях Дэнни Оушена, готовых на все ради «семьи», грабящих изящно и со вкусом. «8 подруг Оушена» продолжают эту традицию. Ведь это просто идеальная формула успеха. Истории о кражах можно придумывать бесконечно, а героев-героинь менять как вздумается, не забывая передавать эстафету от любимых публикой героев новичкам. Пока создатели дали отдохнуть Джорджу Клуни и его команде, которые упоминаются вскользь, все внимание кинопублики принадлежит Сандре Буллок и ее сборной, где каждая женщина стоит как минимум пару десятков мужчин.

Кадр из фильма «8 подруг Оушена»

Картина «8 подруг Оушена» - это такой беспроигрышный вариант, где участники могут быть как угодно перемешаны, но при этом общая концепция останется неизменной. Новой команде удалось повторить главные заветы Стивена Содерберга под чутким его руководством – сюжет, разнообразные гаджеты, операторская работа, музыка и шуточки. Все это зрители хорошо знают и принимают. И, похоже, за ограблениями и красивыми женщинами, особенно когда они за работой, можно наблюдать бесконечно… Они буквально два часа показывают зрителям, как подбирается команда, обсуждается план и идет подготовка к ограблению. А затем женщины наслаждаются обществом бриллиантов и победой над мужчинами, которые успели попортить им до этого кровушки. Проект все еще не теряет своей легкости, и это тот самый жанровый вариант, на который не жалко ни денег, ни времени, потому что зрители уже точно знают, что смогут получить при просмотре – хорошее настроение, пару шуток, которыми можно воспользоваться для поддержания разговора, и приятное ожидание очередного продолжения. Ведь, судя по «8 подругам Оушена», у создателей еще хватает идей и франшизе еще очень далеко до того момента, когда история и герои окончательно выдохнутся.

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 21 июня 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «8 подруг Оушена»