Слухи

Слухи

Rumours 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лидеры мировых держав встречаются на ежегодном саммите «Большой семёрки», чтобы обсудить глобальный кризис. Постепенно герои теряют связь с реальностью, что приводит к непоправимым последствиям.
Слухи - trailer
Слухи  trailer
Страна Канада / Германия / Венгрия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 11 ноября 2024
Премьера в мире 18 мая 2024
Дата выхода
5 декабря 2024 Австралия M
6 декабря 2024 Великобритания 15
17 апреля 2025 Германия
6 декабря 2024 Ирландия 15A
1 июля 2024 Испания 16
18 октября 2024 США R
7 мая 2025 Франция
Сборы в мире $697 673
Производство Buffalo Gal Pictures, Thin Stuff Productions, Walking Down Broadway Productions
Другие названия
Rumours, Tanz der Titanen, Cúpula do Caos, G7高瘋會：首腦危機, Malas lenguas, Pogłoski, Rumeurs, Rumours, nuit blanche au sommet, Voci di potere, Слухи, Чутки, 蜚語
Режиссер
Эван Джонсон
Galen Johnson
В ролях
Алисия Викандер
Алисия Викандер
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Чарльз Дэнс
Чарльз Дэнс
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 14 голосов
4.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино

Слухи - смотреть в онлайн-кинотеатре

Слухи

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

Интересные факты

Чарльза Дэнса специально просили использовать свой природный английский акцент, несмотря на то, что он играет президента США в фильме. Режиссёры (в Q&A) говорят, что это было однозначное решение, принятое ещё на раннем этапе, хотя актёр при необходимости без проблем может говорить с американским акцентом. Приводились разные причины, но в целом они хотели подорвать ожидания зрителей относительно каждого персонажа.

Новости о фильме
Кейт Бланшетт пытается спасти мир от кризиса в трейлере политической сатиры «Слухи»
Кейт Бланшетт пытается спасти мир от кризиса в трейлере политической сатиры «Слухи» Исполнительным продюсером выступает создатель «Солнцестояния» и «Реинкарнации» Ари Астер.
Написать
24 сентября 2024 14:12
Коппола, Лантимос, Серебренников: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2024
Коппола, Лантимос, Серебренников: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2024 На главный приз претендуют 19 фильмов.
Написать
11 апреля 2024 16:07
Трейлеры фильма
Слухи - trailer
Слухи Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
