Чарльза Дэнса специально просили использовать свой природный английский акцент, несмотря на то, что он играет президента США в фильме. Режиссёры (в Q&A) говорят, что это было однозначное решение, принятое ещё на раннем этапе, хотя актёр при необходимости без проблем может говорить с американским акцентом. Приводились разные причины, но в целом они хотели подорвать ожидания зрителей относительно каждого персонажа.