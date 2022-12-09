«Пиноккио Гильермо дель Торо»: Рецензия Киноафиши

Действие происходит в 1930-е годы в Италии. Оживший деревянный мальчик Пиноккио выступает в кукольном театре, пытаясь заработать деньги для своего отца Джузеппе, но вскоре злые люди начинают использовать героя в своих коварных целях.

«Пиноккио Гильермо дель Торо» – не первое переосмысление итальянской сказки Карло Коллоди в этом году. Предыдущая экранизация, которую снял Роберт Земекис, вызвала волну возмущения, а вот готическая и философская версия дель Торо, наоборот, показалась критикам очень оригинальной и даже несколько мрачноватой и ужасающей историей, переклюкабщейся с «Лабиринтом Фавна». Мексиканский режиссер давно планировал снять мультфильм про Пиноккио, но проект долгое время пылился на полке из-за загруженности автора «Формы воды». И вот наконец анимационный фильм явил себя миру. Техническим соавтором дель Торо был Марк Густафсон, который работал над «Бесподобным мистером Фоксом» Уэса Андерсона. Персонажей в мультфильме озвучивал звездный каст – Юэн МакГрегор, Финн Вулфхард, Кейт Бланшетт, Кристоф Вальц, Тильда Суинтон и другие, поэтому советуем смотреть «Пиноккио» в оригинале с русскими субтитрами, чтобы в полной мере насладиться актерской «игрой».

Пиноккио Гильермо дель Торо

Взяв за основу классическую итальянскую сказку, которую многие с детства знают наизусть, дель Торо добавил в волшебную историю про деревянного мальчика новые смыслы, наделив ее серьезными и тяжелыми мотивами о переживании горя, которое никогда не заканчивается, и разрушительной войне, отнимающей жизни. Смелая работа мастера готических сказок обличает фашистский режим в Италии 1930-х годов и объясняет зрителю простую истину: нужно оставаться человеком в любых обстоятельствах и слушать свое сердце. «Пиноккио» очень точно отражает губительный механизм пропаганды, которая превращает людей в марионеток и в конце концов сжирает всех попавших под ее влияние.

Пиноккио Гильермо дель Торо

Деревянный мальчик, который выступает в патриотических спектаклях в поддержку диктатора Муссолини, а затем, отправившись в «военный» лагерь для подростков, сначала верит в свое великое предназначение, но, увидев всю безжалостность авторитарного режима, в котором нет ценности чужой жизни, Пиноккио понимает, что главное для него – это счастье отца, а не служение чужим идеалам.

Пиноккио Гильермо дель Торо

«Пиноккио» – красивый и печальный мультфильм с совсем не детскими темами, способный растрогать даже самого черствого взрослого. В истории дель Торо безутешный отец как будто умер вместе с сыном в тот день, когда летящие на базу самолеты сбросили бомбы на церковь. Это произошло во время «бессмысленной войны». Горе сводит Джузеппе с ума, и он пытается вернуть сына, создав деревянного мальчика. Режиссер явно вдохновлялся «Франкенштейном» – мрачная и ужасающая сцена, в которой старик работает над куклой, напоминает самый страшный момент из книги Мэри Шелли.

Пиноккио Гильермо дель Торо

Дель Торо намеренно превращает сказку Коллоди в пугающую историю не только об утрате, но и о бремени бессмертия. В его версии «Пиноккио» все вообще так или иначе связано со смертью, а разнообразные оттенки синего буквально становятся ее олицетворением. Синяя Фея (Тильда Суинтон), больше напоминающая ангела смерти с сотней глаз на крыльях, и ее сестра – царица загробного мира и хранительница вечности – мудрая химера, и ее слуги – скелеты зайцев, переправляющие к ней души почивших, и древние лесные духи, и вечно воскресающий мистический кобальтовый сверчок Джимини (МакГрегор) – все эти герои, населяющие сказку дель Торо, придают ей особое меланхолическое, зловещее и «замогильное» звучание. Но пусть оно никого не пугает, ведь все потусторонние персонажи, внешний вид которых может оттолкнуть, на самом деле оказываются добрыми и вмешиваются в человеческие жизни, чтобы помочь, а вот все зло как раз исходит от людей, одержимых жаждой абсолютной власти и тотального контроля.

Пиноккио Гильермо дель Торо

В своем «Пиноккио» дель Торо не боится задавать риторические вопросы о жизни и смерти, которые наверняка волнуют каждого из вас. Его анимационный фильм получился очень личным и своевременным, и, несмотря на грустные и иногда безнадежные моменты, режиссеру удалось подарить зрителю надежду на то, что все плохое однажды закончится и важно научиться видеть свет даже в кромешной тьме.

Пиноккио Гильермо дель Торо

«Пиноккио Гильермо дель Торо» – душераздирающая сказка про переживание утраты и о том, что добро всегда побеждает даже самое страшное зло. Мексиканский режиссер снял удивительно меланхолический, но при этом очень светлый мультфильм, смысл которого будет понятен каждому, в том числе детям. Это настоящий шедевр анимации, который обязательно стоит увидеть.