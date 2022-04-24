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Постер к сериалу Газлит
Постер к сериалу Газлит
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Газлит
Газлит (2022 - 2022) Gaslit
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 8 часов 0 минут
О чем сериал

Американский драматический сериал «Газлит» — это история, посвященная Уотергейтскому скандалу, развернувшему в Соединенных Штатах в середине 70-х годов. Дело закончилось отставкой действующего президента страны Ричарда Никсона. Основное внимание здесь уделяется историям и персонажам, которые были проигнорированы и не получили должного внимания в разгар событий. Это и предприимчивые подчиненные главы государства, и безумные фанатики, и осведомители, которые в конечном итоге приведут предприятие к краху. 

Газлит - трейлер
Газлит
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джулия Робертс
Джулия Робертс
Шон Пенн
Шон Пенн
Дэн Стивенс
Дэн Стивенс
Пэттон Освальт
Пэттон Освальт
Нат Факсон
Нат Факсон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Газлит - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Новости о сериале
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Вышел трейлер мини-сериала об Уотергейтском скандале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном
Вышел трейлер мини-сериала об Уотергейтском скандале «Газлит» с Джулией Робертс и Шоном Пенном
Слушать саундтрек сериала Газлит
Кадры из сериала
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