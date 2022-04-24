Американский драматический сериал «Газлит» — это история, посвященная Уотергейтскому скандалу, развернувшему в Соединенных Штатах в середине 70-х годов. Дело закончилось отставкой действующего президента страны Ричарда Никсона. Основное внимание здесь уделяется историям и персонажам, которые были проигнорированы и не получили должного внимания в разгар событий. Это и предприимчивые подчиненные главы государства, и безумные фанатики, и осведомители, которые в конечном итоге приведут предприятие к краху.