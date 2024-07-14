Меню
Трейлеры
Папуля. Дублированный трейлер
Папуля. Дублированный трейлер
Дата публикации: 16 мая 2024
Папуля
– Случайный разговор, завязавшийся между пассажиром и водителем такси по пути из аэропорта , внезапно оказывается необычайно важным. Теперь многое в жизни видится им в другом свете. Оба понимают, что такие встречи происходят не просто так.
Развернуть
birulevo-365
14 июля 2024, 01:19
Оценка
Отличная драма и том, как два случайных человека делятся друг с другом сокровенными историями из своей жизни. Казалось бы ничего особенного, но снято и показано это в данном фильме шикарно. Действительно выглядит, как спектакль двух актеров, атмосфера фильма очень камерная, театральная. Общая подача истории, правда, уж очень отдает "американщиной", и в стиле общения и в раскрытии героев и их историй, но фильм это не портит. Рекомендую ко вдумчивому просмотру.
14 июля 2024, 01:19
М.Дэй Шмалян
23 августа 2024, 15:38
Пока на середине просмотра и ,честно говоря, пока стереотипная чушь снятая женщиной очень узко смотрящей на мир, я уж не говорю про дикпики 🤦🏻
23 августа 2024, 15:38
М.Дэй Шмалян
23 августа 2024, 16:05
Жалкая попытка повторить Лок с Томом Харди! Если хочется посмотреть камерный фильм действия которого происходит в автомобиле, то однозначно Лок
23 августа 2024, 16:05
М.Дэй Шмалян
23 августа 2024, 16:13
Резюме: фильм для и про глупых женщин!
23 августа 2024, 16:13
М.Дэй Шмалян
23 августа 2024, 16:16
А Шон Пен давно стал посредственным старым убогим
23 августа 2024, 16:16
6.8
Папуля
драма, 2023, США
