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Постер фильма Убить президента
5.7
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5.7

Убить президента

, 2004
The Assassination of Richard Nixon
Мексика, США / драма / 18+
Постер фильма Убить президента
5.7

О фильме

Фильм основан на реальной истории Сэма Бика – совершенно обыкновенного, разочарованного в жизни американца, который в 1974 году подготовил покушение на 37-го президента США.

Брак Сэма Бика рушится на глазах, работа продавца кажется бессмысленной. Но, несмотря на это, он очень старается все наладить. Сэм лишь хочет восстановить семью и начать собственный бизнес. Однако в обществе, подточенном коррупцией, страдающем от войны во Вьетнаме, нет места мечтателям. И когда по телевизору начинают бесконечно показывать "самого великого торговца всех времен" – Ричарда Никсона, Сэму кажется, что он нашел ответственного за все проблемы.

В ролях

Шон Пенн
Шон Пенн
Samuel J. Bicke
Наоми Уоттс
Наоми Уоттс
Marie Andersen Bicke
Дон Чидл
Дон Чидл
Bonny Simmons
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Jack Jones
Майкл Уинкотт
Майкл Уинкотт
Julius Bicke
Эйприл Грэйс
Эйприл Грэйс
Mae Simmons
Лили Найт
Receptionist
Майкелти Уильямсон
Майкелти Уильямсон
Harold Mann
Брэд Уильям Хенке
Martin Jones
Ник Сирси
Ник Сирси
Tom Ford
Режиссер Нильс Мюллер
Сценарист Kevin Kennedy, Нильс Мюллер
Композитор Стивен М. Стерн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика / США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 17 мая 2004
Дата выхода
21 июля 2005 Россия Фильм Аккорд
21 июля 2005 Беларусь
8 апреля 2005 Великобритания
6 июля 2006 Германия
25 февраля 2005 Италия
21 июля 2005 Казахстан
17 мая 2004 США
21 июля 2005 Украина
MPAA R
Сборы в мире $4 426 087
Производство Anhelo Productions, Appian Way, Esperanto Filmoj
Другие названия
The Assassination of Richard Nixon, L'assassinat de Richard Nixon, A Richard Nixon-merénylet, Asasinarea lui Richard Nixon, Assassination of Richard Nixon, Atentaat Richard Nixonile, Attentat auf Richard Nixon, Attentat på Nixon, Attentatet mot Richard Nixon, Días de furia, El asesinato de Richard Nixon, I dolofonia tou Richard Nixon, O Assassinato de um Presidente, O Assassínio de Richard Nixon, Pasikesinimas i Ričardą Niksoną, Ričarda Niksona slepkavība, Richard Nixon'a Suikast, Richard Nixonin salamurha, The Assassination, The Assassination of L.B.J., Ubistvo Ričarda Niksona, Zabić prezydenta, Η δολοφονία του Ρίτσαρντ Νίξον, Атентатът срещу Ричард Никсън, Замах на Річарда Ніксона, Убить президента. Покушение на Ричарда Никсона, リチャード・ニクソン暗殺を企てた男, 刺殺尼克森, O Assassinato de Richard Nixon, Покушението над Ричард Никсън

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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Обновлено 21 декабря 2023
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