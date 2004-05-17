Фильм основан на реальной истории Сэма Бика – совершенно обыкновенного, разочарованного в жизни американца, который в 1974 году подготовил покушение на 37-го президента США.

Брак Сэма Бика рушится на глазах, работа продавца кажется бессмысленной. Но, несмотря на это, он очень старается все наладить. Сэм лишь хочет восстановить семью и начать собственный бизнес. Однако в обществе, подточенном коррупцией, страдающем от войны во Вьетнаме, нет места мечтателям. И когда по телевизору начинают бесконечно показывать "самого великого торговца всех времен" – Ричарда Никсона, Сэму кажется, что он нашел ответственного за все проблемы.