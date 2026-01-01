Оповещения от Киноафиши
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Награды и номинации Шона Пенна
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Награды и номинации Шона Пенна
Оскар 2026
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
Оскар 2009
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2004
Лучшая мужская роль
Победитель
Оскар 2002
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 2000
Лучшая мужская роль
Номинант
Оскар 1996
Лучшая мужская роль
Номинант
Каннский кинофестиваль 1997
Лучший актер
Победитель
Каннский кинофестиваль 2021
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2016
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2001
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Золотой глобус 2004
Лучшая мужская роль (драма)
Победитель
Золотой глобус 2026
Best Performance by a Male Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 2009
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 2000
Лучшая мужская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Золотой глобус 1994
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2026
Лучшая мужская роль второго плана
Победитель
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Лучшая мужская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2004
Лучшая мужская роль
Номинант
Лучшая мужская роль
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2003
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 2002
UNESCO Award
Победитель
UNESCO Award
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1998
Лучший актер
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1995
Golden Lion
Номинант
Золотая малина 1987
Худшая мужская роль
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2009
Лучший поцелуй
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2026
Выдающаяся роль мужского актера второго плана
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Победитель
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Берлинале 1996
Лучший актер
Победитель
Берлинале 2023
Премия Берлинале в области документального кино
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2002
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающаяся роль мужского актера в главной роли
Номинант
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