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1 постер
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Первые
Первые (2018 - 2018)
The First
18+
драма
фантастика
Год выпуска
2018
Страна
США
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
45 минут
Стрим-сервис
Hulu
Продолжительность сериала
6 часов 0 минут
В ролях
Персонажи
Автор идеи
Beau Willimon
В ролях
Персонажи
В ролях
Персонажи
Шон Пенн
Tom Hagerty
Джеймс Рэнсон
Nick Fletcher
Мелисса Джордж
Diane Hagerty
Норберт Лео Батц
Matthew Dawes
Одед Фер
Eitan Hafri
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2018,
8 эпизодов
Отзывы о сериале
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