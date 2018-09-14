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Киноафиша Сериалы Первые

Первые (2018 - 2018)

The First 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут
В ролях Персонажи
Автор идеи
Beau Willimon
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Шон Пенн
Шон Пенн Tom Hagerty
Джеймс Рэнсон
Джеймс Рэнсон Nick Fletcher
Мелисса Джордж
Мелисса Джордж Diane Hagerty
Норберт Лео Батц
Норберт Лео Батц Matthew Dawes
Одед Фер
Одед Фер Eitan Hafri
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Сезоны
Первые - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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