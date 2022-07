Интересные факты о Мадонне

- Совместно со своей дочерью Лурдес, Мадонна разработала коллекцию одежды для марки Ralph Lauren, которую назвали в честь ее популярной песни - «Material Girl», «визитной карточкой» певицы.

- Мадонна владеет сетью фитнес-клубов Hard Candy Fitness, филиала клуба есть и в России (Москва, Санкт-Петербург).

- Мадонна снялась в клипе Me Against The Music с Бритни Спирс

- Дочь Мадонны Лурдес была названа в честь матери певицы, которая всегда мечтала побывать в Лурдесе