Мадонна Луиза Чикконе - американская поп-певица, писательница, музыкальный продюсер, режиссер и предприниматель, родилась 16 августа 1958 в Бей-Сити (штат Мичиган, США). Мать знаменитости, Мадонна Луиза Фортин - канадская француженка, а отец – американский итальянец Сильвио «Тони» Чикконе. Глава семьи работал инженером-дизайнером на заводе Chrysler/General Motors, а мать была домохозяйкой. Помимо Мадонны в семье Чикконе росло еще пятеро детей. В возрасте 30 лет мать певицы скончалась, а отец женился второй раз на их горничной Джоан Густафсон. Мадонна училась в школе Святого Фредерика, Святого Эндрю и West Middle School, после чего поступила в Rochester Adams High School. Там девушку взяли в группу поддержки, так началось ее знакомство с танцами. Позже Мадонна получила танцевальное образование в Университете Мичигана, и преподаватель по балету убедил ее в том, что ей обязательно стоит развиваться именно в сфере танцев. В итоге Мадонна бросила университет, в 1978 переехав в Нью-Йорк ради карьеры в танцевальной труппе. Сначала Мадонну взяли в рок-группу, в дальнейшем ей удалось стать успешной сольной исполнительницей и автором песен.

Музыкальная карьера Мадонны

В музыкальной индустрии Мадонна всегда выделялась за счет постоянного пересмотра своих образов и музыки. Считается, что она одна из первых музыкантов-женщин, кому удалось достичь успеха, работая на крупный лейбл, не потеряв творческий и финансовый контроль. Видеоклипы исполнительницы давно считаются неотъемлемой частью эфиров телеканала MTV. Ее песни почти всегда находили положительный отклик у критиков и фанатов, несмотря на постоянные споры в СМИ о затрагиваемых певицей темах, таких как секс, насилие, религия и дискриминация.

Первым синглом Мадонны стала композиция «Everybody», которая сразу же поднялась на вершину чартов. Дебютный альбом певицы с одноименным названием вышел в 1983 году на лейбле «Sire» и стал первым в списке ее успешных пластинок. На счету певицы 20 статуэток MTV Video Music Awards и 7 премий Грэмми. На счету исполнительницы много хитов, занимавших первые места главных музыкальных чартов. Самыми успешными композициями Мадонны считаются «Like a Virgin» (1984), «La Isla Bonita» (1986), «Like a Prayer» (1989), «Vogue» (1990), «Frozen» (1998), «Music» (2000), «Hung Up» (2005) и «4 Minutes». Мадонну называют самой коммерчески успешной певицей в истории по версии Книги рекордов Гиннеса с 300 миллионами подтвержденных лицензионных продаж альбомов. «Billboard» признал певицу самым успешным артистом за всю историю звукозаписи среди сольных исполнителей. По сведениям американского журнала Forbes по состоянию на 2016 год Мадонна является самой богатой женщиной-музыкантом в мире, с состоянием около 560 миллионов долларов.

Актерская и режиссерская карьера Мадонны

Помимо музыки Мадонна также попробовала себя в роли актрисы и режиссера, однако попытки не увенчались успехом. Мадонна – рекордсмен по количеству полученных антинаград «Золотая малина» за худшую роль. Ее актерский дебют состоялся в 1979 в фильме «Конкретная жертва». С тех пор поп-дива сыграла более чем в 20 фильмах, а в 1997 году получила престижную награду «Золотой глобус» за роль в успешном кино-мюзикле «Эвита». В 2002 году на широкие экраны вышел кинофильм «Унесённые» Гая Ричи, мужа Мадонны, с ее участием. Картина оказалась провальной, после чего певица заявила, что завершает свою карьеру актрисы.

В 2007 году состоялся режиссерский дебют Мадонны. Она написала сценарий и выступила режиссером малобюджетной комедии «Грязь и мудрость». Однако фильм получил отрицательные оценки прессы.

В 2011 году в прокат вышла картина «МЫ. Верим в любовь», где Мадонна выступила как режиссер и автор сценария. Этот фильм также был разгромлен критиками за чрезмерную сложность и перегруженность несущественными для сюжета деталями, восторженные отзывы вызвала лишь игра Андреа Райзборо и саундтреки. Несмотря на негативные отзывы, фильм был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший дизайн костюмов».

В 2014 году Мадонна заявила о начале работы над экранизацией бестселлера американской писательницы Ребекки Уолкер «Ада. История любви».

Личная жизнь Мадонны

Первый роман певицы был с Шоном Пенном, пара поженилась в 1985. Так как успех Мадонны затмевал Шона, пресса начала в шутку называть его «мистер Мадонна», что в последствие стало причиной постоянных семейных ссор и соперничества супругов. Писали, что Пенн чрезмерно много пьет и бьет свою жену. Через 4 года после свадьбы брак распался, после чего Мадонна была в отношениях с актером Уорреном Битти. Также про поп-диву ходили слухи о том, что она встречалась с актрисой Сандрой Бернхард, несмотря на то, что Мадонна заявляла, что выступает против однополых отношений. Первого ребенка, дочь Лурдес Марию Чикконе Леон, певица родила от своего спортивного тренера, но не видела смысла заключать с ним брак. В 2000 Мадонна вышла замуж второй раз, за британского режиссера Гая Ричи и через год брака родила второго ребенка, сына Рокко. После 7 лет брака пара рассталась. Позже у певицы закрутился роман с 22-летней бразильской моделью Хесусом Лусом, который, впрочем, длился недолго.

Дети Мадонны

У Мадонны помимо двух родных детей, есть четверо приемных: мальчик Дэвид Банда, девочка Мерси Джеймс и двойняшки Стелла и Эстер, которых певица удочерила в 2017 году из Малави.