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Рейтинги
7.4
Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
3 постера
Киноафиша
Фильмы
Путешествие Джейн
Путешествие Джейн
Jane's Journey
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
Путешествие Джейн
трейлер
трейлер
Страна
Германия / Танзания
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2010
Премьера в мире
6 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2012
Германия
6 сентября 2011
США
27 ноября 2014
Южная Корея
Сборы в мире
$217 615
Производство
Animal Planet, CC Medien, NEOS Film
Другие названия
Jane's Journey, El viaje de Jane, El viatge de la Jane, Jane Goodall utazása, Jane's Journey - Die Lebensreise der Jane Goodall, Le long voyage de Jane Goodall, Med Jane i djungeln, Simpanssitutkija hyväntekijänä, Życie Jane, Путешествие Джейн, 珍愛旅程
Режиссер
Лоренц Кнауэр
В ролях
Анджелина Джоли
Пирс Броснан
Кофи Аннан
Джейн Гудолл
Джуди Уотерс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Путешествие Джейн
7.8
Рожденные на воле
(2011)
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
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Путешествие Джейн
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