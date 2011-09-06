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Постер фильма Путешествие Джейн
Постер фильма Путешествие Джейн
Постер фильма Путешествие Джейн
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.2
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3 постера
Киноафиша Фильмы Путешествие Джейн

Путешествие Джейн

Jane's Journey 18+
Напомним о выходе в прокат
Путешествие Джейн - трейлер
Путешествие Джейн  трейлер
Страна Германия / Танзания
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 6 сентября 2011
Дата выхода
1 сентября 2012 Германия
6 сентября 2011 США
27 ноября 2014 Южная Корея
Сборы в мире $217 615
Производство Animal Planet, CC Medien, NEOS Film
Другие названия
Jane's Journey, El viaje de Jane, El viatge de la Jane, Jane Goodall utazása, Jane's Journey - Die Lebensreise der Jane Goodall, Le long voyage de Jane Goodall, Med Jane i djungeln, Simpanssitutkija hyväntekijänä, Życie Jane, Путешествие Джейн, 珍愛旅程
Режиссер
Лоренц Кнауэр
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Пирс Броснан
Пирс Броснан
Кофи Аннан
Джейн Гудолл
Джуди Уотерс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
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Путешествие Джейн - трейлер
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