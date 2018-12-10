«Почему мы креативны?»: Рецензия Киноафиши

В чем креативность, брат?

«Почему мы креативны?» — это масштабное исследование немецкого режиссера Германа Васке, который в течение тридцати лет путешествовал по миру, общаясь с выдающимися современниками, чтобы раскрыть как для себя, так и для зрителя природу креативности. Известные художники, кинематографисты, музыканты, ученые и политики — все они достигли определенного мастерства в своей сфере, но всех их объединяет одно. Никто из них не представляет свою жизнь вне творческого потока. Эта феноменальная компиляция включает в себя 101 интервью с такими именитыми личностями, как Дэвид Боуи, Стивен Хокинг, Марина Абрамович, Джордж Р.Р. Мартин, Бьорк, Йоко Оно, Славой Жижек, Джим Джармуш Умберто Эко, Ник Кейв, Далай-лама, Квентин Тарантино, Дэвид Линч, Вивьен Вествуд, Джордж Буш мл., Нельсон Мандела и многими другими, чьи имена вам наверняка знакомы.

Кадр из фильма «Почему мы креативны?»

В основе любого явления лежит идея. Известный у себя на родине режиссер документального кино Герман Васке, собравшись однажды с коллегами у костра, задался вопросом, позже послужившим названием для его будущего фильма. С тех пор его жизнь превратилась в поиск ответов, которые были собраны в одну полуторачасовую картину, представленную на Венецианском кинофестивале в 2018 году. «Почему мы креативны?» — это не просто нарезка из интервью знаменитостей, но также довольно личная история автора идеи, который, как бы банально это ни прозвучало, вдохнул в нее собственную креативность. Например, собранный материал эффектно разбавлен анимационными вставками, а также комментариями самого Васке, который не пытается дать оценку словам своих собеседников, а дополняет их собственными мыслями.

Кадр из фильма «Почему мы креативны?»

Так как работа над фильмом заняла у режиссера тридцать лет, он охватывает разные эпохи — в фокусе оказываются как 90-е, так и наши дни. Но это вовсе не попытка зафиксировать изменения в человеческом сознании, вызванные сменой времен. Дело в том, что форм креативности существует великое множество, доказательством чему как раз и служит лента Васке, но сама она как часть человеческой натуры остается неизменна. Интересно, что некоторые из интервьюируемых встречались с постановщиком более одного раза, спустя время вновь возвращаясь к вопросу о креативности. Как например, Дэвид Боуи, фрагменты с которым не только самые запоминающиеся, но и навевающие легкую грусть. Боуи — не единственный из героев фильма, которых уже нет с нами, помимо него, особенно трогательным становится участие в проекте Стивена Хокинга. Их присутствие как раз и подтверждает бессмертную природу креативности, которая в конечном итоге превращается в наследие.

Кадр из фильма «Почему мы креативны?»

Получим ли мы ответ на главный вопрос? И есть ли он, этот универсальный ответ? Спешим разочаровать — этот фильм не является кратким курсом креативного мышления, который расставит все на свои места. Однако ответом на вопрос становятся сами люди, которые не перестают вдохновлять, разрушать привычные рамки, рвать шаблоны и создавать. Это не исследование, а скорее, размышление, предметом которого мог бы стать любой другой философский вопрос. И его цель — не прийти к какому-то умозаключению, а вдохновить и послужить поводом для поиска собственных ответов.

Фильм Германа Васке как нельзя более актуален именно сейчас, когда мир прогибается под тяжестью сочащейся со всех сторон информации и пресыщен самыми разнообразными проявлениями креативности. Поэтому он также может стать неким фильтром, который непременно необходим, чтобы отделить истинную креативность от мнимой. Кроме того, он также подарит вам удивительную возможность соприкоснуться с вечным и, опираясь на услышанное, самим поразмышлять о том, почему же мы все-таки креативны?

Кадр из фильма «Почему мы креативны?»

Олеся Трошина

В российском прокате с 13 декабря 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Почему мы креативны?»