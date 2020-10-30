Питер Пэн и Алиса в стране чудес
– Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть...
