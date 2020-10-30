Меню
Питер Пэн и Алиса в стране чудес - дублированный трейлер
Питер Пэн и Алиса в стране чудес. Дублированный трейлер

Питер Пэн и Алиса в стране чудес. Дублированный трейлер

Дата публикации: 15 октября 2020
Питер Пэн и Алиса в стране чудес – Удивительно, но прежде чем Алиса отправилась в Страну чудес, а Питер стал Пэном, они были братом и сестрой. Их легендарные приключения начались благодаря силе воображения, унаследованного от любящей матери и фантазера-отца. С какими бы испытаниями ни сталкивалась их семья, они никогда не забывали мечтать. Безумный Шляпник и Красная Королева, фея Динь-Динь и капитан Крюк – волшебство поджидает за каждым углом, нужно только уметь его видеть...
Ирина Халиуллина 30 октября 2020, 14:04
Трейлер мне понравился. Я хочу посмотреть фильм. И ребенка поведу. Цвет кожи героев, меня вообще не смущает. Фантастика она и есть фантастика. Почему бы нет.
30 октября 2020, 14:04
Мария Антипова 30 ноября 2020, 02:42
Немного чудноватый фильм
30 ноября 2020, 02:42
Александра Дубровская 12 декабря 2020, 02:44
Фильм не для детей, минимум 16+, а лучше +18,как минимум тяжёлый фильм после некоторых сцен у ребёнка травма будет...
12 декабря 2020, 02:44
Vika Prost 12 декабря 2020, 16:02
Фильм вообще не понравился, не интеренсный , скучный, ччерез пол часа уже хотелось уйти из зала
12 декабря 2020, 16:02
Anut Ver 16 декабря 2020, 13:18
Не думала что с Джоли будет такой тупц фильм,и название не в тему и вообще все!до конца не досидели,скучно очень
16 декабря 2020, 13:18
5.8 Питер Пэн и Алиса в стране чудес
Питер Пэн и Алиса в стране чудес фэнтези, драма, 2020, США / Великобритания
