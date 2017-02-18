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Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
Киноафиша Фильмы Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи
First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers

Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи, 2017

2017 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

История Лунг Анг, камбоджийской писательницы и правозащитницы, вспоминающей ужасы, которые она пережила во времена правления смертоносных Красных кхмеров.

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 15 сентября 2017
Премьера в мире 18 февраля 2017
Режиссер
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи 3 постера
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Наша рецензия
Весной 1975 года в Камбодже после победы в гражданской войне к власти пришли «красные кхмеры». Американцы ретировались на родину, а местным жителям, помогавшим им, пришлось тщательно скрываться от нового режима. Людей попросту уничтожали, используя довод - лучше убить невинного человека, чем оставить в живых врага. Особенно тщательно проверялись бывшие чиновники, полицейские, военные и учителя. Никто в обновленной Камбодже ничего не должен был иметь, чтобы все были равны. Излишки…
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