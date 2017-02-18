Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи, 2017

Наша рецензия

Весной 1975 года в Камбодже после победы в гражданской войне к власти пришли «красные кхмеры». Американцы ретировались на родину, а местным жителям, помогавшим им, пришлось тщательно скрываться от нового режима. Людей попросту уничтожали, используя довод - лучше убить невинного человека, чем оставить в живых врага. Особенно тщательно проверялись бывшие чиновники, полицейские, военные и учителя. Никто в обновленной Камбодже ничего не должен был иметь, чтобы все были равны. Излишки…