«Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»: Рецензия Киноафиши

Люди перед наковальней

Весной 1975 года в Камбодже после победы в гражданской войне к власти пришли «красные кхмеры». Американцы ретировались на родину, а местным жителям, помогавшим им, пришлось тщательно скрываться от нового режима. Людей попросту уничтожали, используя довод - лучше убить невинного человека, чем оставить в живых врага. Особенно тщательно проверялись бывшие чиновники, полицейские, военные и учителя. Никто в обновленной Камбодже ничего не должен был иметь, чтобы все были равны. Излишки отбирались, а одежду бросали в грязь, чтобы и она не выделялась. Детей отправляли в специальные лагеря для создания армии, где у всех новые имена и все заточены на смерть врага даже путем своей собственной гибели.

Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»

Картина открывается с «правильных» документальных эпизодов, которые вводят зрителей в курс дела. Уж очень хорошо это было сделано в оскароносной картине «Операция «Арго» Бена Аффлека. Есть здесь и речь американского президента Ричарда Никсона, без которого редко обходятся кинематографисты - он есть даже у Алана Мура в комиксе «Хранители» и одноименной экранизации Зака Снайдера. О режимах разных стран уже говорили: Виталий Манский «В лучах солнца», Сергей Лозница в «Кроткой», а попинать Америку в каждой своей картине любит Майкл Мур, у которого что не проект, то открытие для мира очередных проблем «лучшей страны на земле». Джоли же давно известна как посол доброй воли в странах третьего мира, отдающая свои гонорары на благотворительность. Поэтому ее интерес к проблемам Камбоджи и желание снять об этом фильм вполне логичен и понятен.

Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»

После дебютной документалки «Место во времени» Анджелина Джоли продолжила рассказывать кинозрителям о неприятных моментах истории человечества. Ее фильм «В краю крови и меда», повествующий о войне в Балканах, стал достойной историей для дебюта, только вот хронометраж в более чем два часа убивал почти все. Картина «Несломленный», снятая по роману Лауры Хилленбранд, оказалась глянцевой историей о военнопленных американцах в Японии. Проект запомнился только ужасающими изменениями во внешнем виде Донала Глисона, который жутко похудел для роли. Остальные хоть и пытались последовать его примеру, но так и остались мускулистыми моделями, философски смотрящими туда, откуда появились самолеты союзников. «Лазурный берег» оказался драмой семьи, которая как будто бы предвещала скорый разрыв пары Джоли-Питт. Так что «Сначала они убили моего отца» стал своеобразным возвращением Анджелины к истокам - тому, что ее волнует больше всего, и тому, на что бы она все-таки хотела бы обратить людское внимание.

Кадр из фильма «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи»

Выдвинутая на премию «Оскар» новая картина Джоли интересна, в основном, как историческая справка о стране и людях, про которых было мало что известно кинозрителям всего мира. Для «Нетфликс» сотрудничество с Джоли стало самой провокационной, рассчитанной на награды картиной, и это очередной шаг к созданию проектов, способных конкурировать с фильмами, выходящими в кинопрокат. В остальном же эта работа, как и многие до и после нее, рассказывает стандартную историю краха одних и возвышения других, страдают же от этого всегда обычные люди, которым приходится подстраиваться под очередной режим. Снято все бодро и довольно-таки подробно, чтобы у публики сложилось однозначное мнение как по отношению к американцам, которые ретировались перед приходом партизан, так и к тем, кто пытался ввести новые правила в Камбодже, всех сравнять и сделать из нации одну общую армию, способную справиться с любой угрозой.

Дмитрий Бортников