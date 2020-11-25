«Питер Пэн и Алиса в стране чудес»: Рецензия Киноафиши

Питер (Джордан А. Нэш) и Алиса (Кира Чанса) живут в большой и шумной семье. Бытовые тяготы, конечно, напоминают о том, что жизнь не в полной мере сказка, но дети не унывают и, стоит взрослым выйти из комнаты, погружаются в мир фантазий, с увлечением придумывая себе новые миры, противников и союзников. Способствует этому и среда: дом четы Литтлтон находится неподалеку от густого леса, где вполне мог бы ненароком пробежать Белый Кролик, поглядывающий на часы. Питер больше всего боится повзрослеть: он с ужасом слушает сказки на ночь в ожидании, что их магия перестанет действовать на него. Но стать старше толкают обстоятельства: первенец Литтлтонов, отцовский любимец, оказывается умнее и способнее. Если ты усердно учишь уроки, то не заметишь, как позабудешь о мире пиратов, приключений и прочих увлекательных радостей, что таит в себе воображение. Вскоре семейство познает горечь утраты: Питер и Алиса потеряют старшего брата. С деньгами станет непросто. Отцу придется выписывать долговую расписку. Дети в попытке спасти положение отправятся в свое самое опасное и большое путешествие — в город в одиночестве, благодаря которому они и превратятся в тех, кто впоследствии станет героями литературы: летающим мальчиком из Нетландии и девочкой в синем платьице, отправившейся в Страну чудес.

Питер Пэн и Алиса в стране чудес

Найти в действительности отблески того фэнтезийного мира, который впоследствии породит и Капитана Крюка, и Безумного Шляпника, – прием безотказный. Режиссер Марк Форстер, к примеру, повторил его дважды: сначала сняв «Волшебную страну», посвященную тому периоду, который вдохновил Дж. Меттью Барри на «Питера Пэна», а затем совсем недавно, когда интегрировал в серый Лондон Винни-Пуха и его друзей. Где-то между этими фильмами по своей концепции остается история, рассказанная Брендой Чепмен. В оригинале лента лаконично называется «Уйти». Центральный мотив — эскапизм, ничего нового к наследию Барри добавлено не было. Любой антагонист имеет прообраз — малоприятного, чопорного или разбитного взрослого, от которого добра ждать не приходится. Родная мать главных героев в этой перспективе, к примеру, предстает Белой Королевой. Вне перебрасывания внутренней мифологии Кэррола и Барри на членов семьи, дальних родственников и проходимцев Чепмен излишне осторожничает. Изыми громкие имена, которые носят дети, на бумаге останется заурядная семейная драма об утрате и сплоченности. Сама идея создать мэшап из Алисы и Питера, пусть и завлекательна для продюсеров — проект наделал много шума еще на этапе публикации синопсиса — но в руках человека неодаренного разваливается на несколько бессвязных сюжетных элементов.

Питер Пэн и Алиса в стране чудес

Жизнь глазами Питера занимает большую часть хронометража: его братское соперничество, его страхи, его стремления и способности. Эпизоды с остальными членами семьи, когда они не переговариваются между собой о воспитании и будущем, скорее формальность. Алиса изредка оказывается в обществе леди высшего общества, советующих учиться манерам с ранних лет. Анджелина Джоли, кажется, выполняет функцию интерьера: если у главы семейства появляется надуманная финансовая проблема, то актриса многозначительно смотрит на своих детей и ближе к кульминации на глазах тает от навалившихся проблем, символизируя витальное женское начало. А вот взять на роль отца Дэвида Ойелоуо было единственным смелым решением Чепмен, пусть и бессмысленным, читаемым скорее как такой же маркетинговый ход, как мэшап из концепций Барри и Кэррола. Тронуть «Уйти» может только тех, кто ищет самых наивных мелодраматических переживаний, способных сплотить экранные семьи. Для них эта премьера словно и выходит на экраны, потому что в такой формулировке все честно. Так не случится обмана, как если бы иной зритель ждал от «Уйти» буйного фантасмагорического переосмысления историй двух столпов поп-культуры.

Антон Фомочкин