Содержание:

Алехандро Гонсалес Иньярриту – Фильмы

- Алехандро Гонсалес Иньярриту – «Сука-любовь»

- Алехандро Гонсалес Иньярриту – «21 грамм»

- Алехандро Гонсалес Иньярриту – «Бьютифул»

- Алехандро Гонсалес Иньярриту – «Бердмэн»

Алехандро Гонсалес Иньярриту – Личная жизнь

Алехандро Гонсалес Иньярриту родился 15 августа 1963 года в Мехико в семье Лус Марии Иньярриту и Эктора Гонсалеса Гама. Он был младшим из семи детей. В 16 лет бросил школу и поступил моряком на грузовое судно, на котором два года путешествовал по Европе и Африке. После возвращения учился в Ибероамериканском Университете. В 1984 году начал писать музыку для мексиканских фильмов и работал на популярной в Мексике рок-радиостанции. В 1987 году работал на телешоу «Magia Digital», кроме того начал продюсерскую деятельность. В 1990 году стал художественным руководителем телекомпании «Televisa», а на следующий год создал свою продюсерскую компанию «Zeta Film».



Алехандро Гонсалес Иньярриту – Фильмы

Первый же фильм Иньярриту «Сука-Любовь», снятый в 2000 году, принес ему множество престижных номинаций и международную известность. Вместе с картинами «21 грамм» и «Вавилон» эта лента образует так называемую трилогию о смерти: в каждой из них герои находятся в запутанных отношениях с любовью и смертью, а сюжет излагается нелинейно. «Вавилон» принес Иньярриту награду Каннского фестиваля за лучшую режиссуру и огромное количество номинаций. В 2010 году вышел фильм «Бьютифул», также восторженно принятый критиками и публикой. В свою очередь, «Бердмэн», снятый в 2014 году получил «Золотой глобус» и три «Оскара». В 2017 году эстафету приняла драма «Выживший» об охотнике, которого ограбили и бросили в лесу его компаньоны. Картина получила три «Оскара» и три «Золотых глобуса».



Алехандро Гонсалес Иньярриту – «Сука-любовь»

Первый фильм Иньярриту в его трилогии о смерти. Страшная автомобильная авария в Мехико в конце 1990-х годов, связывает друг с другом незнакомых людей. Октавио (Гаэль Гарсия Берналь), влюбленный в жену своего брата Сусану (Ванесса Бауче), пытается заработать на собачьих боях, чтобы уехать вместе с ней и ее ребенком. Он попадает в аварию, пытаясь скрыться от перестрелки на одном из боев. Он сталкивается с машиной Валерии (Гойа Толедо), которая получает тяжелую травму ноги, и ее карьера фотомодели оказывается под угрозой. Эль Чиво (Эмилио Эчеварриа), наемный убийца, живущий в лачуге с собаками, в суматохе аварии забирает себе раненого пса Октавио по кличке Кофи, который был вместе с ним в машине.



Алехандро Гонсалес Иньярриту – «21 грамм»

Второй фильм в трилогии Иньярриту о смерти. Судьбы троих людей – Кристин (Наоми Уоттс), Джека (Бенисио дель Торо) и Пола (Шон Пенн) – причудливо переплетаются из-за трагических обстоятельств. Джек, бывший заключенный, вставший на путь исправления и истово поверивший в бога, случайно сбивает насмерть мужчину по имени Майкл и двух маленьких девочек. Теперь он не знает, как жить с этим тяжким грехом на душе. Кристин, жена погибшего Майкла и мать его дочек – бывшая наркоманка, которая только успела обрести семейное счастье. Сердце Майкла пересаживают тяжело больному Полу, который находит Кристин, не раскрывая, кто он, и начинает испытывать к ней сильные чувства.



Алехандро Гонсалес Иньярриту – «Бьютифул»

В 2010 году Иньярриту выпустил драматический фильм «Бьютифул» о неизлечимо больном Уксбале (Хавьер Бардем), который стремится за отведенное ему время закончить оставшиеся дела. Он ведет незаконную деятельность: находит нелегальным иммигрантам работу и жилье, содержа их в тяжелых условиях. Несколько китайских рабочих в его подвале умирают от удушья из-за дешевых обогревателей, и Уксбаль не находит себе места от раскаяния. Его жизнь окончательно летит под откос, когда полиция накрывает его незаконный бизнес.



Алехандро Гонсалес Иньярриту – «Бердмэн»

Черная трагикомедия об актере Ригане Томсоне (Майкл Китон), известном по роли культового в 1980-е супергероя Бердмэна. Он отчаянно пытается воплотить свою мечту и создать настоящее высокое искусство – поставить спектакль на Бродвее по пьесе своего кумира Рэймонда Карвера. Но в голове его навязчиво звучит голос Бердмэна, который заставляет его бросить эту затею, вернуться к массовому кино и снимать блокбастеры. Томсон сопротивляется голосу и настойчиво продолжает идти к своей цели, несмотря на то, что все выходит из-под контроля.



Алехандро Гонсалес Иньярриту – Личная жизнь

Режиссер женат на Марии Эладии Хагерман, у них двое детей: Мария Эладия и Элисео.