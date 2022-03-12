Невыносимая тяжесть огромного таланта, 2022

Действие новой комедии с участием Николаса Кейджа разворачивается вокруг квазиверсии актера — прославленной голливудской звезды, находящейся на закате своей карьеры. Кейдж отчаянно пытается получить роль в новом проекте, который должен вернуть ему славу, но в итоге впутывается в странную криминальную историю. Это идеальное кино для всех фанатов жанра комедии, а также для поклонников старого доброго «безумного» кино с Николасом Кейджем.
Постановщиком картины стал Том Гормикэн, начинающий кинематографист, знакомый российским зрителям по комедии «Этот неловкий момент» и фантастическому сериалу «Призраки», который выходил в 2017 году.
Главную роль в ленте сыграл Николас Кейдж, лауреат премии «Оскар» и один из самых любимых американских актеров, который в последние годы начал набирать новую популярность, во многом благодаря своему участию в различном артхаусном кино. Многие помнят Кейджа по его работам в фильмах «Воздушная тюрьма», «Дикие сердцем», «Без лица».
Компанию Кейджу на большом экране составит голливудский актер Педро Паскаль, получивший широкую популярность после своего участия в сериалах «Игра престолов» и «Мандалорец». В первом Паскаль сыграл Мартелла, а во втором — молчаливого космического охотника за головами.
«Невыносимая тяжесть огромного таланта» — одна из немногих громких премьер в российском прокате, с учетом происходящих в мире событий. Пропускать такое кино объективно нельзя, даже если очень хочется.
Одну из второстепенных ролей в картине исполнила Деми Мур, популярная американская актриса, широко известная по своим ролям в фильмах девяностых годов. Многие помнят Мур по ее работам в лентах «Солдат Джейн», «Привидение» и многих других.
В «Невыносимой тяжести огромного таланта» также появится известный американский комик Нил Патрик Харрис, знакомый зрителям по сериалу «Как я встретил вашу маму». Для Харриса эта роль станет одной из немногочисленных работ в полнометражном кино. До этого он снимался в «Исчезнувшей» и «Матрице: Воскрешение».
Премьера фильма состоялась в начале марта текущего года на фестивале SXSW, который традиционно проходит в городе Остине, штат Техас. «Невыносимая тяжесть огромного таланта» получила широкое одобрение мировой прессы и американских зрителей, присутствующих на показе.
Изначально премьера фильма была назначена на 19 марта 2021 года, однако по неизвестным причинам релиз комедии был отложен на целый год. Не исключено, что это было сделано из-за коронавирусных ограничений по всему миру.
Съемки ленты прошли в хорватском городе Дубровнике, в конце 2020 года. Известно, что работа над комедией велась при соблюдении всех ограничений по дистанции.
Вымышленный Кейдж – творчески нереализованный актер на грани финансового краха. Отчаявшись, он вынужден принять предложение за 1 миллион долларов приехать на день рождения своего суперфаната-миллиардера. События принимают совершенно неожиданный оборот, когда Кейджа вербует оперативник ЦРУ и заставляет жить в соответствии с легендой, воплощая своих культовых персонажей, чтобы спасти себя и своих близких. Вся его великая карьера вела к этому часу: выдающийся актер, обладатель множества наград и премий, он должен сыграть роль всей жизни – роль Ника Кейджа!