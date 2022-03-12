Невыносимая тяжесть огромного таланта, 2022

Действие новой комедии с участием Николаса Кейджа разворачивается вокруг квазиверсии актера — прославленной голливудской звезды, находящейся на закате своей карьеры. Кейдж отчаянно пытается получить роль в новом проекте, который должен вернуть ему славу, но в итоге впутывается в странную криминальную историю. Это идеальное кино для всех фанатов жанра комедии, а также для поклонников старого доброго «безумного» кино с Николасом Кейджем.

Постановщиком картины стал Том Гормикэн, начинающий кинематографист, знакомый российским зрителям по комедии «Этот неловкий момент» и фантастическому сериалу «Призраки», который выходил в 2017 году.

Главную роль в ленте сыграл Николас Кейдж, лауреат премии «Оскар» и один из самых любимых американских актеров, который в последние годы начал набирать новую популярность, во многом благодаря своему участию в различном артхаусном кино. Многие помнят Кейджа по его работам в фильмах «Воздушная тюрьма», «Дикие сердцем», «Без лица».

Компанию Кейджу на большом экране составит голливудский актер Педро Паскаль, получивший широкую популярность после своего участия в сериалах «Игра престолов» и «Мандалорец». В первом Паскаль сыграл Мартелла, а во втором — молчаливого космического охотника за головами.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта» — одна из немногих громких премьер в российском прокате, с учетом происходящих в мире событий. Пропускать такое кино объективно нельзя, даже если очень хочется.