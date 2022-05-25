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Андрей Бурковский

Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
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Дата рождения
14 ноября 1983
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер
Место рождения
Томск, СССР (Россия)
Рост
190 см
Биография Андрея Бурковского

Андрей Бурковский – известный российский комедиант, родился 14 ноября 1983 года в Томске в семье рестораторов. Со школьной скамьи Андрею полюбилось все, где он мог бы проявить свой артистизм, он был частью школьной команды КВН. Андрей сразу понял, что хочет связать свою жизнь с актерской деятельностью, но не рискнул поступать в провинциальные театральные училища, поэтому стал студентом университета в родном городе, чтобы отучиться на юриста, на чем настояли его родители.

В университете Андрей Бурковский возглавил команду КВН «МаксимуМ», за счет чего и получил известность. После окончания юридического факультета ТГУ Андрей Бурковский решил вернуться к давним мечтам стать актером и поступил в МХАТ. Успех не заставил долго себя ждать, и вскоре Андрей получил свои первые роли в комедийных телепрограммах. Многим он запомнился в качестве Данилы и Ржавого в телепередаче «Даешь молодежь» на канале СТС. За свою карьеру актер неоднократно участвовал во множестве комедийных программ на СТС, в рамках которых выступал с номерами в хорошо знакомом ему жанре скетча, а также снимался в сериалах канала.

Андрей Бурковский много лет состоит в браке. Он познакомился со своей женой в 2008 году, когда ехал на поезде вместе с университетской командой КВН на очередной фестиваль. У Андрея и его жены есть двое детей, которых актер очень любит и проводит с ними все свое свободное от работы время.

Интересные факты о Андрее Бурковском
  • Андрей Бурковский является ярым фанатом хоккейной команды «Ак Барс» и часто посещает Казань, чтобы посмотреть матчи любимой команды вживую;
  • Андрей узнал, что его жена беременна вторым ребенком сразу же после поступления в МХАТ;
  • Жизнь актера была омрачена смертью его младшего брата в возрасте 23 лет на горнолыжном курорте;
  • Андрей Бурковский закончил школу с серебряной медалью;
  • Андрей дважды присутствовал на родах своей жены;
  • Андрей любит не только наблюдать за игрой любимой хоккейной команды, но и сам играет в хоккей;
  • Андрей Бурковский, помимо деятельности в комедийных проектах, выступает на сцене театра.
Фильмография Андрея Бурковского
Летучий корабль
сказка 2022, Россия
0.0
Солнечная линия
Солнечная линия
комедия, драма 2022, Россия
0.0
Чиновник
Чиновник
комедия 2021, Россия
0.0
Молоко
Молоко
комедия, драма 2021, Россия
0.0
Смертельные иллюзии
Смертельные иллюзии
триллер 2020, Россия
6.0
Красотка в ударе
Красотка в ударе
комедия 2020, Россия
4.0
Доктор Лиза
Доктор Лиза
драма, биография 2019, Россия
7.0
Трезвый водитель
Трезвый водитель
комедия, приключения 2019, Россия
5.0
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25 мая 2022 13:14
Что смотрят кинозвезды: Андрей Бурковский делится списком любимых фильмов и сериалов В онлайн-кинотеатре KION выходит новый сериал Amore More — первый в России проект о полиаморных отношениях от режиссера Яны Гладких. Актер Андрей Бурковский, исполнивший в Amore More одну из главных ролей, специально для Киноафиши рассказал о своих кинопредпочтениях.
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17 мая 2022 15:50
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