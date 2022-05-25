Андрей Бурковский – известный российский комедиант, родился 14 ноября 1983 года в Томске в семье рестораторов. Со школьной скамьи Андрею полюбилось все, где он мог бы проявить свой артистизм, он был частью школьной команды КВН. Андрей сразу понял, что хочет связать свою жизнь с актерской деятельностью, но не рискнул поступать в провинциальные театральные училища, поэтому стал студентом университета в родном городе, чтобы отучиться на юриста, на чем настояли его родители.

В университете Андрей Бурковский возглавил команду КВН «МаксимуМ», за счет чего и получил известность. После окончания юридического факультета ТГУ Андрей Бурковский решил вернуться к давним мечтам стать актером и поступил в МХАТ. Успех не заставил долго себя ждать, и вскоре Андрей получил свои первые роли в комедийных телепрограммах. Многим он запомнился в качестве Данилы и Ржавого в телепередаче «Даешь молодежь» на канале СТС. За свою карьеру актер неоднократно участвовал во множестве комедийных программ на СТС, в рамках которых выступал с номерами в хорошо знакомом ему жанре скетча, а также снимался в сериалах канала.

Андрей Бурковский много лет состоит в браке. Он познакомился со своей женой в 2008 году, когда ехал на поезде вместе с университетской командой КВН на очередной фестиваль. У Андрея и его жены есть двое детей, которых актер очень любит и проводит с ними все свое свободное от работы время.